  • BIST 122.869
  • Altın 296,483
  • Dolar 5,9208
  • Euro 6,5657
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

6 saatlik elektrik kesintisi!

» »
Karaoğlanoğlu’nda bazı bölgelere bugün elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 6 saat elektrik verilemeyecek.
6 saatlik elektrik kesintisi!

Karaoğlanoğlu’nda bazı bölgelere bugün elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabah 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Patara Sitesi, Levent Sitesi, Zeytinlik Sosyal Konutlar, Ağır Bakım Askeri Birlik, Karaoğlanoğlu Lemar, Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık, Karaoğlanoğlu Yağ Değirmeni, Sanayi ve Yılan Adası Bölgeleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Girne’de elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı bugün Ship Otel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, hizmet vermeye başladı20 Ocak 2020 Pazartesi 19:53
  • Girne- Alsancak yolunda feci kaza20 Ocak 2020 Pazartesi 09:10
  • Girne Belediyesi yeni hizmet binası faaliyete başladı18 Ocak 2020 Cumartesi 17:11
  • Trafiğe bir kurban daha! Hayata tutunamadı!18 Ocak 2020 Cumartesi 15:03
  • Girne Alsancak’ta büyük kaza! GÜNCELLENDİ16 Ocak 2020 Perşembe 21:16
  • Müzik yapılmasının engellenmesi gibi bir durum söz konusau değildir12 Ocak 2020 Pazar 20:42
  • Bu yollara dikkat!10 Ocak 2020 Cuma 17:40
  • Girne Belediyesi Çocuk Meclisi yarın başkan seçimi için sandığa gidiyor10 Ocak 2020 Cuma 17:34
  • Girne'de 17 izinsiz yapı ortadan kaldırıldı10 Ocak 2020 Cuma 15:29
  • GAÜ'de maaş krizi devam ediyor...09 Ocak 2020 Perşembe 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti