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6 saatlik elektrik kesintisi!

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Mesarya bölgesindeki bazı köylere bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.
6 saatlik elektrik kesintisi!

Mesarya bölgesindeki bazı köylere bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsalarında kesinti olacak.

Elektriğin, çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

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