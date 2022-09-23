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6 saatlik elektrik kesintisi!

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
6 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA VE LEFKOŞA BÖLGELERİ)

23 Eylül 2022 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 09:00 - 15:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu’na elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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