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6 Saatlik elektrik kesintisi yapılacak...

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Gazimağusa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelerde 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
6 Saatlik elektrik kesintisi yapılacak...

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden; Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası, Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü etkilenecek.

Göçeri ve Dağyolu’nda da elektrik kesintisi olacak

Göçeri ve Dağyolu köylerine bu sabah bir buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Göçeri ve Dağyolu köylerinde elektrik kesintisi olacak.

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