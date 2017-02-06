6 Şubat 2017 Pazartesi Burç yorumları

6 Şubat 2017 Pazartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Yabancılar ve farklı çevreler ile ilişkilerinizde tedbirli olmanız gerekiyor. Derinden etkileyici olaylar ile karşılaşmış olabilirsiniz ve duygularınız da derinleşmiş olabilir. Bu arada yeni girişimlerde bulunmak için kuvvetli arzular duyduğunuz bir dönemdesiniz ancak sabırlı olmanız gerekiyor. Sürprizler yaşantınızın yönünü değiştirebilir ve hatta istekleriniz de tamamen değişebilir. Güç ve para peşinde olabilirsiniz veya güçlü kişilerin peşinden gidebilirsiniz ancak olaylara bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Günün ilerleyen saatlerinde sabırsızlık hissedebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönem. Seyahatler sizi rahatlatabilir.

Günlük Burç Boğa Burcu

Bugün sevdiğinizden alacağınız bir haber sizi heyecanlandıracak. Güçlü isteklerinizin olduğu bir dönemdesiniz ve yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Hayata bakış açınızı değiştirecek olayların meydana geldiği bir dönemdesiniz ve saygın çevreler ile iş birliği yapabilirsiniz. Veya yabancılar ile ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Dikkatinizi kariyere odakladığınız bir dönem ve hem sosyal statünüzü yükseltmek için uygun fırsatlar ile karşılaşacaksınız, hem de kariyer yapmak için şansınızı iyi değerlendirmeyi başaracaksınız. Sevdiğinizin ilgisi ve dostlarınızın desteği moralinizi yükseltecek.

Günlük Burç İkizler Burcu

Güne keyifli başlayacak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. İlginç kişiler, farklı ortamlar ve değişik konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek. Kafanız karışık olabilir fakat yaşam enerjiniz yüksek ve kararlarınızı sürdürmeyi başarabilirsiniz. Bugün dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız. Yeni girişimlerde bulunmak için isteğiniz kuvvetli olabilir fakat gelişmeler sizin beklediğinizden daha yavaş olabilir. Aceleci davranmayın ve dikkatinizi dağıtan fikirlerden uzaklaşıp pratik işlerinizi tamamlamak için gayret gösterin. Bu arada seyahat programları yapabilirsiniz. İşleriniz ile ilgili yolculukları organize edebilir veya yakınlarınızın ihtiyaçları için seyahate çıkabilirsiniz.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Duygularınız değişiyor ve dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz. Yeni fikirler uyanabilir ve değişik projeler yapabilirsiniz. Aslında geleceğe yönelik isteklerinizin arttığı bir dönem ve uzun vadeli girişimleriniz olabilir. Ancak karar vermek için acele etmeyin ve dikkatinizi dağıtan konulardan uzaklaşın. Bu arada herhangi bir girişimde bulunmamış olabilirsiniz ve karar vermeye zorlayan durumlar karşısında gerilim hissedebilirsiniz. Fakat bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sezgilerinize güvenin ve kararlarınızı sürdürün. Arkadaşlarınız ve yakınlarınız ile görüşebilirsiniz ve projelerinizi anlatabilirsiniz. Sizi destekleyecekler...

Günlük Burç Aslan Burcu

Yaratıcılık gerektiren işler yapabilirsiniz ve ilginç kişiler ile tanışabilirsiniz. Uzaktan tanıdığınız kişileri karşınızda görmek sizi heyecanlandıracak. Bu arada duygusal baskı hissedeceğiniz durumlar olabilir ve gerilim hissedebilirsiniz. Ancak isteklerinizi gerçekleştirmek için duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. Kendinizi duygulara kaptırmayın ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayın. Özellikle iş arkadaşlarınız ve birlikte çalıştığınız kişiler ile aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkların üzerine gitmeseniz iyi olur. Meydana gelen olaylar bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz için sizi zorluyor olabilir. Hemen itiraz etmeyin ve gelişmeleri bekleyin.

Günlük Burç Başak Burcu

Duygusal ve heyecanlı olacağınız bir gün. İsteklerinizi gözden geçireceksiniz ve kendinizi bugün çok farklı hissedeceksiniz. İyimser ve yapıcı bir tavır içinde olabilirsiniz ve düşüncelerinizi şimdilik kendinize saklayabilirsiniz. Sevdikleriniz ile ilgilenecek ve sağlık sorunlarına yardımcı olacaksınız. Bu arada kendi sağlığınız ile de ilgilenebilirsiniz ve alternatif sağlık yöntemlerini araştırabilirsiniz. Eski bilgileri araştırabilir ve pek fazla bilinmeyen bilgilerin izini sürebilirsiniz. Bu sırada tanışacağınız kişiler hayal gücünüzü uyandırabilir ve düşünceleriniz derinleşebilir. Ancak hayal gücünün oyunlarından uzak durmalısınız.

Günlük Burç Terazi Burcu

Güne farklı duygular ile başlayacaksınız. İstekleriniz çok fazla olabilir fakat sakin davranacak ve duygularınızın derinleştiğini hissedeceksiniz. Aynı zamanda istekleriniz de artacak ve kuvvetli arzular duyacaksınız. Etkileyici kişiler hayata bakış açınızı değiştirebilir ve hatta kendinizi yenilemek ve değiştirmek isteyebilirsiniz. Dış görünümünüzden, davranışlarınıza ve hatta hayat tarzınıza kadar yaşantınızda radikal değişiklikler yapmak için harekete geçmeniz mümkün. Ancak sabırlı olmanız gerekiyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi zorlamaktan kaçının. Günün ilerleyen saatlerinde tahammülsüz ve sabırsız olabilirsiniz. Seyahat programları yapmak sizi rahatlatacak.

Günlük Burç Akrep Burcu

Heyecan duyacağınız gelişmeler olabilir ancak dikkatli ve sabırlı davranmayı başaracaksınız. Sevdiklerinizin yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. İlişkileriniz yeni boyutlar kazanacak ve isteklerinizi gerçekleştireceğinize olan inancınız yükselecek. Fikirlerinizi dikkatli bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Güçlü kişiler ile kuracağınız iletişimler hayal gücünüzü uyandıracak ve yeni girişimlerde bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız. Bu arada yapmanız gereken işleri ertelemeyin çünkü sonraki günlerde bazı karışıklıklar çıkabilir.

Günlük Burç Yay Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız. Tuhaf rüyalar görmüş olabilirsiniz fakat rüyalarınızda derin anlamlar bulmaya çalışmak yerine dikkatinizi yapmanız gereken pratik işlere odaklayın ve kafanızı karıştıran konulardan uzaklaşın. Günün ilerleyen saatlerinde enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz ve yaratıcılık gerektiren konular ile ilgileneceksiniz. Şimdiye kadar ilgilendiğiniz konuların dışında çok farklı alanlara ilgi duyabilir ve ilginç araştırmalar yapabilirsiniz. Bu sırada tanışacağınız kişilerden etkilenebilirsiniz ve fikirleriniz değişebilir. Ancak isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlığınız devam edecek. Buna karşılık planlarınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Farklı duygular ile güne başlayacaksınız. Çok ilginç rüyalar görmüş olabilirsiniz ve uyandıktan sonra etkisi bir süre daha devam edebilir. Ancak bütün dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız ve stratejinizi gözden geçireceksiniz. Sevdiklerinizin yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz ve özellikle sevdiğinizin davranışlarını değiştirmek için zorlayıcı bir tavır içine girebilirsiniz. Ancak olaylar sizin davranışlarınızı ve hayata bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini gösterebilir. Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve isteklerinizi tekrar gözden geçireceksiniz. Bu arada güçlü dostlarınız ile ilişkileriniz daha sıcak olacak.

Günlük Burç Kova Burcu

Duygularınızın dalgalandığı bir gün. Çalışmalarınızı kararlı bir biçimde sürdüreceksiniz ancak isteklerinizi ortaya koymanıza engel olan durumlar olabilir. Hemen itiraz etmeyin ve olayların gelişmesini bekleyin. Ayrıca isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzularınızın olduğu bir gün ancak sabırlı olursanız, başarılı olabilirsiniz. Üstelik duygusal baskı hissettiğiniz konu ile ilgili davranışlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Ve zaten meydana gelen olaylar bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz için sizi zorluyor. Bugün karşılaşacağınız kişiler ve özellikle farklı bilgiye sahip olanlar sizi etkileyecek ve daha özgür davranmaya başlayacaksınız.

Günlük Burç Balık Burcu

İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. Güne keyifli başlayacak ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Dışarı çıkmak, farklı kişiler ve değişik ortamlar keyfinizi yerine getirecek. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteğini hissedeceksiniz ve kendinize olan güveniniz yükselecek. Bu arada hayal gücünün oyunlarından uzaklaşmanız gerekiyor. Özellikle derinleşen düşünceler pratik hayatınızı zorlaştırır... Dostlarınız ve yakınlarınız ile ilişkileriniz giderek daha sıcak olacak ve güçlü dostlarınızın desteğini alacaksınız. Yapıcı ve olumlu tavırlarınız ile saygın çevreleri etkileyebilir, büyüklerinizin desteğini alabilirsiniz.