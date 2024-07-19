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6 Şubat depreminde ilk karar... Furkan Apartmanı Davası'nda karar: 51 kişi öldü 1 kişi ceza aldı

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6 Şubat depremlerinde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında karar çıktı. Sanık, Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'a beraat, Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
6 Şubat depreminde ilk karar... Furkan Apartmanı Davası'nda karar: 51 kişi öldü 1 kişi ceza aldı

Furkan Apartmanı Davası'nda karar: 51 kişi öldü 1 kişi ceza aldı

6 Şubat depremlerinde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında karar çıktı. Sanık, Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'a beraat, Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

DUVAR - Antep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı ile ilgili 4'ü tutuksuz, 2'si firari 6 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma öncesi Nizip Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

AA'da yer alan habere göre, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Eyüp Öğüt duruşmaya katılırken, diğer sanıklar Faik Öğüt, Nejdet Alpay ve Yılmaz Şahin Yurtyapan, firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever duruşmaya katılmadı. CHP’li ve EMEP’li milletvekilleri de duruşmayı takip etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada ilk olarak cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz yargılanan dört sanıktan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan üst sınırdan ceza, Nejdet Alpay için beraat talep etti.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Ailelerin kamu görevlilerin yargılanmasıyla ilgili taleplerini dile getirmeleri üzerine, Cumhuriyet savcısı, Furkan Apartmanı'na ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini, kamu görevlilerinin karara itiraz ettiğini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

51 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ CEZA ALDI

Mahkeme, sanık Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'a beraat, Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyası tefrik edildi.

Kararın ardından Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler adliye önünde karara tepki gösterdi.

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