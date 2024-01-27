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6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi yakalandı

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6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı’nın firari müteahhidi Nurettin Özcan İstanbul’da yakalandı.
6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi yakalandı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde 11 ilde yıkım olmuştu. Bunlardan biri de Diyarbakır’daki Hisami Apartmanı. Yıkılan apartmanda 100 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı.

Hisami Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davanın iddianamesinde binanın inşasının ve güçlendirilmesinin projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapıldığı belirtilmişti.

Savcılık sanık Nurettin Özcan’ın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemişti.

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