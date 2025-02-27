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6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ali Doğan ‘Görev Şehidi’ sayılacak

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6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ali Doğan ‘Görev Şehidi’ sayılacak
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ali Doğan ‘Görev Şehidi’ sayılacak

Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ali Doğan’ın ‘Görev Şehidi’ sayılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, değiştirilmiş şekliyle 7/1974 sayılı 1974 Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasası’nın 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası tahtında oluşturulan Şehit Aileleri ile Malüllere ve Yakınlarını Tespit Komitesi’nin önergeye ekli sunulan 12.2.2025 tarih ve 188 numaralı toplantısında almış olduğu kararın yürürlüğe konabilmesi için, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Ali Doğan’ın, Görev Şehidi sayılmasına karar verdi.”

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