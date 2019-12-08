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6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (Wocmap 2019) Bafra’da Yapıldı…

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6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (Wocmap 2019) Bafra’da Yapıldı…
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (Wocmap 2019) Bafra’da Yapıldı…

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konseyi’nin (ICMAP) 1993’den bu yana her 5 yılda bir farklı bir kıtada gerçekleştirdiği ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (WOCMAP 2019), Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer’in Başkanlığında Bafra’da düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Bafra Kaya Artemis Otel’de düzenlenen kongreye, 37 ülkeden 250 bilim insanı, 13 davetli, 83 sözlü ve 113 poster bildiri ile katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer kongrede çağrılı bildiriler sundular. Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden çok sayıda araştırmacı sözlü ve poster bildirileriyle kongreye katkı sağladılar.

Kongrede, Tıbbi ve aromatik bitkiler, bitkisel ilaçlar, bitkisel esanslar, doğal koku ve tat maddeleri, gıda takviyeleri, fitoterapi, aromaterapi, alternatif tedaviler, doğal tıp konularında son yıllarda gözlenen ticari, yönetsel ve bilimsel gelişmeler konusunda birbirinden ilginç bildiriler sunularak tartışıldı. Daha önce Avrupa, Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya’da düzenlenen kongre serisinin 7’incisi 2024 yılında Kuzey Amerika’da düzenlenecek.

“Önemli Bir Kongrenin Ülkemizde Düzenlenmesi Memnuniyet Verici…”

Kongrenin açılış töreninde bir konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, böylesine önemli bir kongrenin adamızda yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kongreye başarılar diledi.

Kongre Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ise, katılımcıların kongrenin Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti defalarca dile getirdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Başer, Lefkoşa ve Girne’ye yapılan gezilerde Kuzey Kıbrıs’ın turistik ve kültürel zenginliklerini de tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Küresel Akgünlük Birliği Kuruluyor…

Kongrede, Akgünlük (Frankincense) ve mürrüsafi (Myrrh) konusunda düzenlenen özel oturumların katılımcıların büyük ilgisini çektiğini ifade eden Prof. Dr. Başer, Küresel Akgünlük Birliği (Global Frankincense Alliance) kurulmasına karar verildiğini, bu konunun kongrenin sonuç bildirgesinde de yer aldığını kaydetti.

2020 Yılında “Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumu” Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlenecek…

Prof. Dr. Başer, kongre bildiri özetlerine www.wocmap2019.org sitesinden ulaşılabileceğini belirterek,  kongrede tanıtımı yapılan Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumu’nun (ISEO 2020), 2020 yılında 6-9 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenleneceğini de açıkladı. 

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