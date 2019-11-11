6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer başkanlığında Bafra’da başlıyor

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konseyi’nin (ICMAP) 1992’den bu yana her 5 yılda bir farklı bir kıtada gerçekleştirdiği ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (WOCMAP 2019), Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer’in Başkanlığında, Gazimağusa’da düzenleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, ulusal ve uluslararası ölçekte konunun tüm paydaşları arasında, tıbbi ve aromatik bitkilerin bilim, tıp, endüstri ve uluslararası ticaretteki rolünün masaya yatırılacağı kongre, 13-17 Kasım 2019 tarihlerinde Bafra’da Kaya Artemis otelde yer alacak. Tüm dünyadan çok sayıda katılımcının iştirakiyle yapılacak olan kongrede, 12 çağrılı ve 85 sözlü bildiri yanında 100 civarında poster bildirisi sunulacak.

Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili düzenlenen en geniş kapsamlı kongre olarak tanınan WOCMAP; Tıbbi ve aromatik bitkilerin etnobotanik, botanik, kimyasal, farmakolojik, biyolojik etkinlik, standardizasyon, tağşiş, teknoloji, ilaç, eczacılık, tıp, kozmetik, gıda, koku ve tat maddeleri, üretimi, ticareti ve yasal düzenlemeler alanlarındaki en son gelişmelerin dünya çapında uzmanlarca tartışıldığı geniş bir platform olma özelliği taşıyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Alanları İncelenecek…

Kongreye başkanlık yapacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, kongrede; tıp, insan sağılığı ve refahının gelişimi, veteriner sağlık, kozmetik, farmakoloji, kimya, botanik, etnobotanik, gıda, biyoloji, tarım ve ticaret de dahil olmak üzere, tıbbi ve aromatik bitkilerin dokunduğu tüm alanları mercek altına alınacağını söyledi.

Kongre sonunda yayınlanacak sonuç metninin gelecekteki araştırmalara ışık tutan bir belge niteliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Başer, kongrenin daha önce Hollanda, Arjantin, Tayland, güney Afrika ve Avustralya’da düzenlendiği bilgisini aktardı.

Kongre ile ilgili güncel bilgilere www.wocmap2019.org linkinden ulaşılabiliyor.