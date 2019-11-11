  • BIST 103.118
  • Altın 268,813
  • Dolar 5,7705
  • Euro 6,3697
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer başkanlığında Bafra’da başlıyor

» »
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer başkanlığında Bafra’da başlıyor
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer başkanlığında Bafra’da başlıyor

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konseyi’nin (ICMAP) 1992’den bu yana her 5 yılda bir farklı bir kıtada gerçekleştirdiği ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (WOCMAP 2019), Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer’in Başkanlığında, Gazimağusa’da düzenleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, ulusal ve uluslararası ölçekte konunun tüm paydaşları arasında, tıbbi ve aromatik bitkilerin bilim, tıp, endüstri ve uluslararası ticaretteki rolünün masaya yatırılacağı kongre, 13-17 Kasım 2019 tarihlerinde Bafra’da Kaya Artemis otelde yer alacak. Tüm dünyadan çok sayıda katılımcının iştirakiyle yapılacak olan kongrede, 12 çağrılı ve 85 sözlü bildiri yanında 100 civarında poster bildirisi sunulacak.

Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili düzenlenen en geniş kapsamlı kongre olarak tanınan WOCMAP; Tıbbi ve aromatik bitkilerin etnobotanik, botanik, kimyasal, farmakolojik, biyolojik etkinlik, standardizasyon, tağşiş, teknoloji, ilaç, eczacılık, tıp, kozmetik, gıda, koku ve tat maddeleri, üretimi, ticareti ve yasal düzenlemeler alanlarındaki en son gelişmelerin dünya çapında uzmanlarca tartışıldığı geniş bir platform olma özelliği taşıyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Alanları İncelenecek…

Kongreye başkanlık yapacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, kongrede; tıp, insan sağılığı ve refahının gelişimi, veteriner sağlık, kozmetik, farmakoloji, kimya, botanik, etnobotanik, gıda, biyoloji, tarım ve ticaret de dahil olmak üzere, tıbbi ve aromatik bitkilerin dokunduğu tüm alanları mercek altına alınacağını söyledi.

Kongre sonunda yayınlanacak sonuç metninin gelecekteki araştırmalara ışık tutan bir belge niteliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Başer, kongrenin daha önce Hollanda, Arjantin, Tayland, güney Afrika ve Avustralya’da düzenlendiği bilgisini aktardı.

Kongre ile ilgili güncel bilgilere www.wocmap2019.org linkinden ulaşılabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Özel Tatbikatı’na katilan Yakın Doğu Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi09 Kasım 2019 Cumartesi 14:34
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde bilimsel makale yazımının püf noktaları anlatıldı08 Kasım 2019 Cuma 14:33
  • Kazakistanlı sanatçıların sergileri Taçoy tarafından açıldı07 Kasım 2019 Perşembe 17:24
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Yaratıcılık ve Kişisel Özelliklerin Gelişimine Yönelik Atölye Çalışması Yaptılar…07 Kasım 2019 Perşembe 16:14
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları Bağdat Hanım ile Hafız Hikâyesi’nin epizot incelemesini yaptı06 Kasım 2019 Çarşamba 15:12
  • Kazakistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı sergiler Hasan Taçoy tarafından açılıyor05 Kasım 2019 Salı 14:31
  • Yakın Doğu Kolejinden Bir Büyük Başarı Daha…05 Kasım 2019 Salı 14:28
  • Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde temsil edildi04 Kasım 2019 Pazartesi 17:58
  • YDK öğrencisi Özkul, IGCSE sınavında dünya birincisi oldu04 Kasım 2019 Pazartesi 17:24
  • Karma Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor03 Kasım 2019 Pazar 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti