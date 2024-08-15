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6 yaşındaki çocuk gezinin ardından okul servisinde unutuldu

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Güney Kıbrıs’ta 6 yaşındaki çocuk gezinin ardından okul servisinde unutuldu
6 yaşındaki çocuk gezinin ardından okul servisinde unutuldu

Larnaka’da 7 Ağustos tarihinde meydana gelen bir olayda, özel bir yaz okuluna giden 6 yaşındaki bir çocuğun yaz okulu gezisinin ardından öğretmenleri tarafından serviste unutulduğu belirtildi.

Çocuğun gezinin ardından öğretmenleri tarafından bir buçuk saat boyunca sıcak havada kilitli otobüste unutulduğunu yazan Politis gazetesi, olayın gerçekleştiği gün ailenin çocuğu okuldan almaya gittiğini ve çocuğun okulda olmadığının tespit edilmesinin ardından çocuğun uyur vaziyette otobüsün içinde bulunduğunu belirtti.

Olayın ardından çocuğun sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden gazete, ailenin ise olayın ardından Larnaka polisine şikâyette bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak polis tarafından yaz okulundaki öğretmenler ile yaz okulunun sahibi, otobüsün şoförü ve aileden ifade aldığını kaydeden gazete, polisin soruşturmasının tamamlandığını ve dosyanın önümüzdeki günlerde hukuk dairesine iletileceğini ekledi.

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