6 yaşındaki kızını öldürüp çöp tenekesine attı

Yunanistan'da eski polis olan 61 yaşındaki baba, 6 yaşındaki kızını boğarak öldürüp çöp tenekesine attı.

Yunanistan'da 61 yaşındaki baba, 6 yaşındaki kızını öldürüp çöpe attı.

CESEDİ ÇÖP TENEKESİNDE BULUNDU

Yunanistan medyasında dünden beri konuşulan 6 yaşındaki kızın cansız cesedi, Atina'nın Ayia Varvara semtindeki evinin yakınındaki bir çöp tenekesinde bulundu.

KIZINI KENDİ ELLERİYLE BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Sorgulama sırasında baba, kızını kendi elleriyle boğduğunu itiraf etti. Eşi hastanede olduğu için çocukla birlikte evde kalan 61 yaşındaki eski polis olan baba, ifadesinde kızın çok ağladığını, susturmaya çalışırken kaza sonucu boğduğunu söyledi.