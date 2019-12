6 yıl önce izinsiz çıkış yapmıştı...Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı

2013 yılında Güler isimli kargo gemisiyle Gazimağusa liman baş kılavuzluğunun izni olmadan KKTC’den çıkış yapan H.Y, 20.11.19 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Ercan havalimanından KKTC’ye giriş yapmakta olduğu bir esnada tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı 30.11.19 ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, meselenin tahkikatını yapan polis müfettiş muavini Halil Seven’i tanık olarak çağırdı. Seven yemin altında verdiği şahadette, 2013 yılında Gazimağusa limanına gelen Güler isimli kargo gemisinin 27.4.13 tarihinde limanlar dairesi başkanlığından izin alınmaksızın limandan çıkış yaptığına dair limanlar dairesinin o tarihte polise baş vurması sonucu tahkikat başlatıldığını söyledi.

Mesele ile ilgili temin edilen ifade ve Türkiye ile yapılan yazışmalarda, zanlı ve yanındaki 2 arkadaşının içerisinde bulunduğu geminin 2.5.13 tarihinde Türkiye karasuları içerisinde karaya oturmuş vaziyette bulunduğu bilgisini aldığını belirten Seven, tahkikat sonucu geminin daha önceki kaptanından temin etmiş olduğu ifadede, konu geminin bahsedilen tarihte limandan ayrılmazdan önce zanlı ve yanındaki 2 kişiye gemiyi teslim ettiğine dair ifade verdiğini aktardı.

Zanlıyı bugüne kadar tespit etme imkânımız olmadı diyen Seven, bugün 30.11.19 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Ercan hava limanından giriş yaptıktan sonra zanlıyı tespit etme imkânımız olmuştur dedi.

Zanlının yapmış olduğu beyanda daha önce de Ercan hava limanından giriş ve çıkış yaptığını, konu gemiye de yiyecek götürmek üzere gittiği konusunda sözlü beyanı olduğuna değinen Seven, yaptığımız tespitte zanlının Ercan hava limanından çıkış yaptığına dair bir kaydın mevcut olmadığını belirtti.

Tahkikat memuru Seven şahadetine devamla, limanlar dairesinden ve gemi acentesinden detaylı bir araştırma yapmak ve zanlının beyanlarının doğruluk derecesini saptamak maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.