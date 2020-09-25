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6 yıl sonra 'Kobani eylemleri' soruşturması: Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen dahil 82 kişi hakkında gözaltı kararı

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6 yıl sonra 'Kobani eylemleri' soruşturması: Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen dahil 82 kişi hakkında gözaltı kararı
6 yıl sonra 'Kobani eylemleri' soruşturması: Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen dahil 82 kişi hakkında gözaltı kararı

Aralarında eski HDP milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çıkarılan gözaltı kararlarının, 2014'te düzenlenen ‘Kobani eylemlerine’ ilişkin olduğu belirtiliyor.

Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Emine Ayna gibi eski HDP milletvekilleri hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bugün 11.30'da bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Kars Belediyesi Eş Başkanı olan Ayhan Bilgen’in gözaltına alınışının görüntüleri Twitter’da da paylaşıldı.

 

Sırrı Süreyya Önder de gözaltında

Sırrı Süreyya Önder, Aksaray’da kaldığı bir otelde terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bir diğer eski HDP milletvekili olan Altan Tan ise gözaltına alındığını Twitter’dan paylaştığı mesajla duyurdu.

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