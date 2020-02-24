6 yıldır gözlerini kapatamıyor!
Hayalindeki dans okulu açmayı planlarken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan 29 yaşındaki Halil Özçelik, 6 yıldır göz kapakları kapanmadan yatağa mahkum bir şekilde yaşıyor. Anne Gülsüm Özçelik ise göz kapaklarını kırpamadığı için adeta kan çanağına dönen oğlunun gözlerini, enfeksiyon kapmaması için bantlarla kapatıyor.
Antalya'da dans okulu açmayı planlarken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan 29 yaşındaki Halil Özçelik, 6 yıldır göz kapakları kapanmadan yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor.
24 Şubat 2020 Pazartesi 20:49
1 / 11