Hayalindeki dans okulu açmayı planlarken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan 29 yaşındaki Halil Özçelik, 6 yıldır göz kapakları kapanmadan yatağa mahkum bir şekilde yaşıyor. Anne Gülsüm Özçelik ise göz kapaklarını kırpamadığı için adeta kan çanağına dönen oğlunun gözlerini, enfeksiyon kapmaması için bantlarla kapatıyor.