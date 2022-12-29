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6 yıllık ‘jack pot’ davasında karar çıktı

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6 yıllık ‘jack pot’ davası tamamlandı, Mahkeme Casino'ya '4 milyon 500 bin TL’yi öde’ dedi
6 yıllık ‘jack pot’ davasında karar çıktı

Nuh’un Gemisi Casino’da 29 Nisan 2016 tarihinde ‘jack pot’ yapan ve 4 milyon 500 bin TL kazanan, buna karşın casinonun ‘makinede hata’ gerekçesi ile 4 bin 500 TL ödül verdiği Gözde Şafak Sezer açtığı dava sonuçlandı, mahkeme 4 milyon 500 bin TL’nin ödenmesine yönelik hüküm verdi.

Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi Ulunay ve Kıdemli Yargıç Şevket Gazi’den oluşan tam kadrolu Kaza Mahkemesi, Gözde Şafak Sezer’i davasında haklı buldu.

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