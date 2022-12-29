6 yıllık ‘jack pot’ davasında karar çıktı

Nuh’un Gemisi Casino’da 29 Nisan 2016 tarihinde ‘jack pot’ yapan ve 4 milyon 500 bin TL kazanan, buna karşın casinonun ‘makinede hata’ gerekçesi ile 4 bin 500 TL ödül verdiği Gözde Şafak Sezer açtığı dava sonuçlandı, mahkeme 4 milyon 500 bin TL’nin ödenmesine yönelik hüküm verdi.