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6 Yunan askerinin kalıntıları bugün Yunanistan’a gönderiliyor

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Rum yönetimi 1974’te ölen 6 Yunan askerinin kalıntılarını bugün Yunanistan’a gönderiyor.
6 Yunan askerinin kalıntıları bugün Yunanistan’a gönderiliyor

Alithia, kimlikleri DNA yöntemiyle tespit edilen 6 Yunan askerinden 2’sinin kayıp, 2’sinin de Temmuz 1974’te “dost” (RMMO)  ateşi ile düşürülen Noratlas uçağında ölen askerler olduğunu yazdı.


Habere göre bu sabah saat 10.00’da Strovolo’daki Theu sofia Kilisesi’nde düzenlenecek tören sonrasında, Yunanistan  Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı  Alkiviadis Stefanidis’e teslim edilecek 6 Yunan askerinin kalıntıları C-130 tipi askerî nakliye uçağıyla Yunanistan’a gönderilecek. 


Kalıntıları Yunanistan’a gönderilecek Yunan askerleri şunlar: 1974’te RMMO’da asteğmen rütbesiyle görev yapan Yeorgios Papalambridis, 1974’de ELDİK’te görev yapan Albay Mihaniku Konstantinos, ELDİK’te  Çavuş rütbesiyle görev yapan Pavlos Pulidis, ELDİK’te er olarak görev yapan  Vasilios Panayotu, komandolar  Konstantinos Kateros ve Konstantinos İlias. 

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