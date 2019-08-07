60 Gündür SÜTEK süt vermiyor, fabrika kapanma noktasında!

Yaklaşık 60 gündür Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’ndan süt alamadığını anlatan Özlem Toycan, “Çalmadık kapı bırakmadım, herkes beni haklı buluyor ancak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ‘ne isterse olsun’ diyor” dedi.

Özlem Süt Mamülleri Direktörü Özlem Toycan, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı’nın Özlem Süt Mamülleri’ni batırmaya çalıştığını ileri sürdü. Yaklaşık 60 gündür Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’ndan süt alamadığını anlatan Özlem Toycan, “Çalmadık kapı bırakmadım, herkes beni haklı buluyor ancak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ‘ne isterse olsun’ diyor” dedi.

HK Ajans- Bahadır AYNA

HK Ajans’a konuşan Özlem Süt Mamülleri Direktörü Özlem Toycan, fabrikasının nasıl batma noktasına geldiğini, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yaşadıklarını HK Ajans’a anlattı.

“60 gündür süt alamıyorum”

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun fabrikalara hak edişe göre süt verdiğini anlatan Özlem Süt Mamülleri Direktörü Özlem Toycan, kendi şirketine 60 gündür süt verilmediğini kaydetti. Toycan, geçmişteki borçları nedeniyle Sütek’ten sadece kendisinin peşin para ile süt aldığını belirterek “Diğer fabrikalara 45 gün vade ile süt veriliyor, ben her ay 145 bin TL borcumu ödüyorum ayrıca sütü peşin alıyorum. Ben Sütek’e 2 yılda 8 milyon TL borcumu ödedim sadece bir ay 50 bin TL eksik ödemeyi teklif ettim başıma gelmeyen kalmadı…”

“Fabrikam 30 Mayıs’tan beri kapalı”

35 yıldır yerli üretim yapan Özlem Süt Mamülleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Sütek’in yanlış politikası nedeniyle yaklaşık 60 gündür kapalı.

Özlem Süt Mamülleri Direktörü Özlem Toycan, geçmiş hükümet döneminde Sütek’e atanan Fide Kürşat’a aylık ödediği taksitin 50 bin TL’sini 1 hafta gecikmeli ödemeyi teklif ettiğini ancak Kürşat’ın kesinlikle bunu kabul etmediği anlattı.

Yıllardır peşin para ile süt aldığını ve her ay 145 bin TL Sütek’e borç ödediğine dikkat çeken Toycan, “1 hafta tolerans gösterilmesini talep edince bana süt vermeyi kestiler” dedi.

Önce müsteşarı ardından Sütek Yönetim Kurulunu bekledi…

Yaşanan bu olayların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüştüğünü anlatan Özlem Toycan Bakan Oğuz’un o dönem görevi yeni aldığını ve kendisinin, “Ben konuyu bilmiyorum size müsteşarım yardımcı olacak” dediğini aktardı.

Özlem Toycan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci’nin kendisine “Özlem hanım borcundan anaparayı ödedin ama fakat ben şuan atanamadım, atandığım zaman sana yardımcı olayım” dediğini ancak atandıktan sonrada “Sütek Yönetim Kurulu üyelerinin atanması gerek” dediğini kaydetti.

“Sütek Yönetim Kurulu onay verdi, Bakan Oğuz engel oldu!”

Sütek Yönetim Kurulu’nun atanmasının ardından her bir üye ile ayrı ayrı görüşüp onaylarını aldığını anlatan Özlem Toycan, dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda görüşmeye çağırıldığını söyledi.

Özlem Toycan, Bakan Oğuz’un odasında gerçekleşen toplantıyı şöyle anlattı:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun beyin odasına girdik, odada Sütek eski müdürü Fide Kürşat, bakanlık müsteşarı Emirali Deveci, Sütek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci vardı.

Bakan kimseyi konuşturmadı. Bakan Oğuz, “Ben karar verdim konuyu Sütek Yönetim Kurulu’na sunmayacağım yönetim kurulu yeni. Ben konuyu değerlendirdim. Bana 110 bin TL getirirseniz fabrikanızı açabilirsiniz. Şu ara sütler az, yeni açılan fabrikalar var, ben hayatımdan çok memnunum” dedi.

Bakan Oğuz, yeni imalatçılarla arasının gayet iyi olduğunu, bana bir ihtiyaç olmadığını söyledi.

Sayın bakana net bir şekilde sorudum yani yeniler yaşasın eskiler ölsün mü diyorsunuz? Cevabı da net oldu “Ne isterse olsun.”

Bu beni çok üzdü, ne demek bir bakan böyle diyecek. Keşke biraz anlayışlı olsaydı.

Başbakan da konuya dahil oldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan gerçekleştirilen toplantının ardından Başbakan Ersin Tatar’a gittiğini anlatan Özlem Toycan “5 saatin ardından görüştük. Sayın başbakan beni tebrik etti, ardından müsteşar Emirali Deveci’yi aradı ve ‘Bayana yardımcı olacaksınız’ dedi. Elimi sıktı başarılar diledi…

Başbakan Ersin Tatarla görüşmesinin ardından yeniden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na gittiğini belirten Özlem Toycan, “Değişen bir şey olmadı” dedi.

“Ben siyaset insanı değil iş insanıyım!”

35 yıldır Kıbrıs Türk ekonomisine ciddi katkılarda bulunan Özlem Süt Mamülleri’nin Direktörü Özlem Toycan, yaşanan bu olayların ardından “Kime gideceğimi bilmiyorum, hakkımı mahkemede arayacağım” dedi. Fabrikasını batırmaya çalıştıklarına vurgu yapan Özlem Toycan, 60 gündür işçilerini kendi cebinden ödediğini kaydetti.

Özlem Toycan kendisinin siyaset insanı olmadığını sadece iş insanı olduğunu ekledi.