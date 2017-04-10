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60 günlük özlem sona eriyor...

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60 günlük özlem sona eriyor...
Kıbrıs müzakerelerinde Şubat’ta çıkan krizle kopan görüşme sürecinde yeni dönem yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yarın saat 10:00’da bir araya gelecek.

Müzakere sürecinin sekteye uğramasının ardından 2 ay  sonra gerçekleşecek liderler görüşmesi,  Ara Bölge’de BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün BM Genel  Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle yarınki görüşmeye hazırlık niteliğinde  bir toplantı gerçekleştirecek; ayrıca yeni müzakere dönemiyle  ilgili bilgi vermek ve  görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerin başkanlarıyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün yaptığı bir konuşmada,  yarın başlayacak yeni müzakere döneminde, kimsenin müzakere masasında tek taraflı adımlar atmalarını beklememesi gerektiğini vurgulamış ve  Kıbrıs Türk tarafının, son iki yılda çok ciddi adımlar attığını, yolun birlikte yürünmesi halinde sonuç alınabileceğini ifade etmişti.

Yeni dönemde BM’ye de önemli görev düştüğünü vurgulayan Akıncı, BM’nin taraflar ve garantörler arasında çok ciddi bir mekik diplomasi yürütmesi gerektiğini kaydetmiş;  hakemlik ve yazılı resmi öneri istemediklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, son müzakerelerini 9 Şubat’ta  yapmış; 10 Şubat’ta Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararı almasıyla süreç zarar görmüştü. Liderler ortaya çıkan tabloyu ele almak için 16 Şubat’ta bir araya gelmiş ve Kıbrıs Türk tarafının alınan kararla ilgili sıkıntılarını aktarıp kararın geri alınması istencini ifade etmesiyle Anastasiadis, masadan kalkıp kapıyı sertçe vurarak görüşmeden çıkmasıyla çıkan krizle birlikte müzakere masası bozulmuştu.

Geçen Cuma günü, Güney Kıbrıs’ta okullarda kutlanacak anma günlerini belirleme yetkisini meclisten eğitim bakanlığına veren yasa tasarısının Rum Meclisi’nde onaylanmasıyla ise müzakere masasının tekrar kurulmasının yolu açılmıştı.

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