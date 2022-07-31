60. Mehmetçik Üzüm Festivali'ne Yıldızlar Yağacak.. Suavi ve Edip Akbayram konserlerine yoğun ilgi (VİDEO)

60. Mehmetçik Üzüm Festivali'ne Yıldızlar Yağacak.. Suavi ve Edip Akbayram konserlerine yoğun ilgi ... Konserlere binlerce sanatseverin katılması bekleniyor...
60. Mehmetçik Üzüm Festivali 3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
60. Mehmetçik Üzüm Festivali'ne Yıldızlar Yağacak.. Suavi ve Edip Akbayram konserlerine yoğun ilgi ... Konserlere binlerce sanatseverin katılması bekleniyor...
60. Mehmetçik Üzüm Festivali 3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
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