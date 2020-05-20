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"60 milyon kişi daha aşırı yoksullaşacak"

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BM ve Dünya Bankası pandeminin küresel etkilerinin hızla artan aşırı bir yoksulluğa yol açabileceği uyarısında bulundu. Dünya Bankası'na göre 60 milyon kişi daha aşırı yoksullaşacak.
"60 milyon kişi daha aşırı yoksullaşacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'da milyonlarca kişinin çok sert bir yoksulluğa doğru sürüklendiği uyarısında bulundu. Guterres, dünyaya Afrika kıtası için küresel dayanışma çağrısı yaptı.

Pandeminin Afrika'da yoksullukla mücadelede sağlanan ilerlemeleri sekteye uğrattığına dikkat çeken Guterres, kıtada açlık, yetersiz beslenme ve hastalıklara karşı dayanıksızlığın yeniden artmaya başladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Öte yandan pandemiye karşı hızlı tepki verdiklerine işaret ederek Afrika ülkelerini kutlayan Guterres, Afrika'da kayda geçen korona vakalarının "korkulandan daha az" olduğunu ifade etti. Resmi verilere göre Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 88 bin kişiye virüs bulaştı, 3 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Ancak virüsün yayılımının Afrika'da henüz başlangıç aşamasında olduğunu da vurgulayan BM Genel Sekreteri, Afrika'da salgınla mücadele için uluslararası toplumdan 200 milyar dolar ek yardım istedi.

Dünya Bankası'ndan uyarı

Dünya Bankası'nın tahminlerine göre de dünya çapında 60 milyon kişi daha pandemi nedeniyle aşırı yoksulluk içine düşecek.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, korona krizinin yoksullukla mücadelede son üç yılda elde edilen başarılara darbe indirdiğini belirterek dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5 oranında küçüleceği tahmininde bulundu. Ekonomik küçülmeden de en çok yoksul ülkelerin etkileneceğini vurgulayan Malpass, Dünya Bankası'nın şimdiye kadar korona krizinin sağlıkta, ekonomide ve sosyal alandaki olumsuz etkilerine karşı 5 milyar 500 milyon dolar destekte bulunduğunu kaydetti. Malpass diğer yandan donör ülkelere, yoksul ülkelere yardımlarını artırma çağrısında bulundu.

Endüstri ülkeleri ile kalkınmakta olan ülkelerin oluşturduğu G20 ile alacaklı ülkelerin oluşturduğu Paris Kulubü, dünyadaki yoksul ülkelerin borçlarını bu yıl için silme kararı almıştı. Ancak BM Sekreteri Guterres'e göre bu adım yeterli değil.

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