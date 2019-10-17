60+ Tazelenme Üniversitesi 2019-2020 Yılı Güz Dönemi dersleri başladı

Girne Üniversitesi bünyesinde açılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 60 yaş üstü kişileri hedefleyen ilk ve tek program olan ‘60+ Tazelenme Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri başladı.

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi kampüsünde yer alan yeni akademik dönemi açılışında, kayıt yapan yetişkinlere bilgilendirmeler yapıldı. Açılış töreninde ise, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Emete Toros birer konuşma yaptı. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin yeni dönemi İngilizce dersi ile başladı.

“Toplumla Bütünleşmeye Yönelik Sosyal Sorumluluk Görevini Yerine Getiriyoruz…”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu yaptığı konuşmada, Üniversitelerin eğitim sunmanın yanında toplumla bütünleşmeye yönelik sosyal sorumluluklar da alması gerektiğini ifade ederek, bu çerçevede çalışmalarını sürdüren 60+ Tazelenme Üniversitesi’ni çok önemli bir program olarak nitelendirdi.

Rektör Prof. Dr. Salihoğlu, geçen yıl programa başlayan öğrencilerin takdir dolu geri dönüşlerinin son derece mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, aynı motivasyonun sürmesi ve daha da iyiye götürülmesi yönünde çaba harcayacaklarını belirtti.

Her zaman için görüş ve önerilere açık olduklarını dile getiren Prof. Dr. Salihoğlu, sözlerinin sonunda, bu programın Girne Üniversitesi’ne gelmesinde büyük katkısı bulunan ve aynı zamanda yürütücüsü olan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur’a, kuruluşunda çok emeği geçen Prof. Dr. Sevinç Yücecan’a ve Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Gelecek Yıl Tazelenme Olimpiyatlarına Katılım Hedefleniyor…

60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros ise, geçen yıl başlayan programın giderek büyümesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek ders içeriklerine yönelik bilgiler paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Toros, “Masallarla dönüşüm, yoga, Fransızca, fotoğrafçılık, İngilizce, terapatik Chi-Gong egzersizi, ortopedi, iletişim, kültür sanat, fitoterapi, psikiyatri, beslenme, acil tıp, psikoloji gibi farklı başlıkları içeren derslerin Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri 16.00 ve 17.00 saatlerinde yapılacak. Ücretsiz bir şekilde 11 hafta sürecek programa % 70 devam zorunluluğu bulunuyor” dedi.

Konuşmasının sonunda olarak her yıl Türkiye’de düzenlenen Tazelenme Olimpiyatları’nın içeriği hakkında da bilgiler veren 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, seneye olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini belirtti.