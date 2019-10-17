  • BIST 94.348
  • Altın 281,648
  • Dolar 5,8817
  • Euro 6,5254
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

60+ Tazelenme Üniversitesi 2019-2020 Yılı Güz Dönemi dersleri başladı

» »
Girne Üniversitesi bünyesinde açılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 60 yaş üstü kişileri hedefleyen ilk ve tek program olan ‘60+ Tazelenme Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri başladı.
60+ Tazelenme Üniversitesi 2019-2020 Yılı Güz Dönemi dersleri başladı

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi kampüsünde yer alan yeni akademik dönemi açılışında, kayıt yapan yetişkinlere bilgilendirmeler yapıldı. Açılış töreninde ise, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Emete Toros birer konuşma yaptı. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin yeni dönemi İngilizce dersi ile başladı.

“Toplumla Bütünleşmeye Yönelik Sosyal Sorumluluk Görevini Yerine Getiriyoruz…”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu yaptığı konuşmada, Üniversitelerin eğitim sunmanın yanında toplumla bütünleşmeye yönelik sosyal sorumluluklar da alması gerektiğini ifade ederek, bu çerçevede çalışmalarını sürdüren 60+ Tazelenme Üniversitesi’ni çok önemli bir program olarak nitelendirdi.

Rektör Prof. Dr. Salihoğlu, geçen yıl programa başlayan öğrencilerin takdir dolu geri dönüşlerinin son derece mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, aynı motivasyonun sürmesi ve daha da iyiye götürülmesi yönünde çaba harcayacaklarını belirtti.

Her zaman için görüş ve önerilere açık olduklarını dile getiren Prof. Dr. Salihoğlu,   sözlerinin sonunda, bu programın Girne Üniversitesi’ne gelmesinde büyük katkısı bulunan ve aynı zamanda yürütücüsü olan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur’a, kuruluşunda çok emeği geçen Prof. Dr. Sevinç Yücecan’a ve Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Gelecek Yıl Tazelenme Olimpiyatlarına Katılım Hedefleniyor…

60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros ise, geçen yıl başlayan programın giderek büyümesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek ders içeriklerine yönelik bilgiler paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Toros, “Masallarla dönüşüm, yoga, Fransızca, fotoğrafçılık, İngilizce, terapatik Chi-Gong egzersizi, ortopedi, iletişim, kültür sanat, fitoterapi, psikiyatri, beslenme, acil tıp, psikoloji gibi farklı başlıkları içeren derslerin Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri 16.00 ve 17.00 saatlerinde yapılacak. Ücretsiz bir şekilde 11 hafta sürecek programa % 70 devam zorunluluğu bulunuyor” dedi.

Konuşmasının sonunda olarak her yıl Türkiye’de düzenlenen Tazelenme Olimpiyatları’nın içeriği hakkında da bilgiler veren 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros,  seneye olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Üniversitesi’nde ‘Alzheimer Olabilir miyim ?‘ başlıklı panel düzenlendi28 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
  • Girne Belediyesi ve Girne Üniversitesi işbirliği yapacak24 Eylül 2019 Salı 14:40
  • Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri 20. Ulusal Anatomi Kongresi’nde birincilik ödülü aldı21 Eylül 2019 Cumartesi 14:27
  • Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) Faaliyetlerini Ara Vermeden Sürdürüyor19 Eylül 2019 Perşembe 16:11
  • Hayat Hareket Edince Güzel06 Eylül 2019 Cuma 15:29
  • "Bireylerin Olası Hastalıklardan Korunması Halk Sağlığının Önceliklerindendir"30 Ağustos 2019 Cuma 13:50
  • Güneş çarpmasının belirtileri nedir? Nasıl müdahale edilir?03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:37
  • “ Doğanın Mucizesi: Anne Sütü ”31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:56
  • Yaz Aylarında Çocuklarda Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Korunma Yolları26 Temmuz 2019 Cuma 14:43
  • Tansiyon Hastaları Sıcak Havada Nelere Dikkat Etmeli?24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti