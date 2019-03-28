60+ Tazelenme Üniversitesi Bahar Dönemi Ders Kayıtlarında Son Hafta

Türkiye’de ilk olarak 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi; Türkiye’nin az sayıdaki üniversitesinden sonra 2018 yılı Güz Dönemi’nde Girne Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçmişti.

Yoğun ilgi gören program, heyecanlarıyla kampüse ayrı bir renk katan 17 kadın ve 6 erkek katılımcı ile devam etmekte.

“ Yaşadıkça Yaşlandığımızı Zannediyoruz, Halbuki Yaşamadıkça Yaşlanıyoruz “

Alanında kalitesi ile fark yaratarak lider ve saygın bir eğitim kurumu olmayı hedefleyen Girne Üniversitesi, yaşamının bu dönemini aktif ve huzur içinde geçirmek isteyen katılımcılara kapılarını bu vesileyle gönüllü olarak açıyor.

Aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan bir girişim olarak tanımlanan “60+ Tazelenme Üniversitesi”nin zorunlu dersleri Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri tarafından ve bazı seçmeli dersleri de katılımcılar tarafından gönüllü olarak veriliyor.

Zengin bir içeriğe sahip olan programda dahiliye, gerontoloji, ortopedi, sağlıklı beslenme, acil tıp, endokrinoloji gibi tıp derslerinin yanında, kültür-sanat, iç dekorasyon, yoga, iletişim gibi dersler de bulunmakta. Yeni bilgiler edinmekten ve paylaşmaktan heyecan duydukları gözlenen Tazelenme Üniversitesi öğrencileri seçmeli derslere de tam katılım gösteriyor. Öğrencilerine aynı zamanda kendi uzmanlık ve ilgi alanlarında eğitmen olabilme fırsatı tanıyan üniversitede, ‘Fransızca‘ ve ‘Erkekler için Örgü‘ dersleri ise bu dönem katılımcılar tarafından veriliyor.

Öğrenmenin, sosyal ilişkilerin, tüm yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu görüşünden hareketle düzenlenen ve birinci dönem katılımcılarının memnuniyetinden aldığı güçle şekillenip devam eden programa kayıtlar Mart ayı sonuna kadar devam etmektedir. 50-60 yaş arasında olup programa katılmak isteyenlerin özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabileceği dersler, Girne Üniversitesi’nin Karakum’daki kampüsünde Pazartesi, Salı ve Çarşamba akşamları verilmektedir.

İlgilenenler kayıt için 0392 650 26 00 numaralı telefondan ve info@kyrenia.edu.tr adresinden bilgi alabilir.