60+ Tazelenme Üniversitesi” öğrencileri kuşakları buluşturan “Hidden Miracles II” workshop ve yarışma etkinliğine katıldı

“Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi” öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Hidden Miracles II” isimli workshop ve yarışma etkinliğine katıldı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 3 gün süren ve 18 grupta 134 öğrenciyle gerçekleştirilen etkinlik sonunda, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri mansiyon ödülü aldı.

Lefkoşa Suriçi’nde gizli kalmış detayları keşfetmeye yönelik workshop ve yarışma sonunda yapılan jüri değerlendirmesinde Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Fakültesi öğrencileri Soner Sönmez, Mehmet Aldemir, Nafia İnançlı, Gülşen Günergin, Konce Mehmet, Ayşe Soydan ve Müride Çolak Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Harun Özer, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ülfet Kenanoğlu ile Fotoğraf ve Resim Sanatçısı, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel’den oluşan değerlendirme jürisi ödül sıralamasını gerçekleştirdi.

Çalışmanın ardından duygularını dile getiren Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, birbirinden değerli eğitmenlerden aldıkları derslere ek olarak kendilerine gençlerin enerjisini paylaşma fırsatı sağlayan bu deneyim için ilgililere teşekkürlerini sundular.