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60 yaşındaki alkollü şahıs tutuklandı

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Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 60 yaşındaki alkollü şahıs tutuklandı.
60 yaşındaki alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa'da meydana gelen olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde: 

23.12.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir hotel içerisinde, J.A.S.(E-60) 192 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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