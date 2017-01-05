60 yaşındaki kadın, kiracısını darp etti, altınını çaldı...

Kiracısı Erol Seven'i kirasını ödememekle suçlayan 60 yaşındaki L.R. tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (04.01.2017) saat 10:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu-Girne’de, ev sahibi L.R.(K-60), kira borcunu ödemediği gerekçesi ile söz konusu evde kiracı olarak bulunan Erol Seven’i ittirip darp ettikten sonra, izinsiz bir şekilde eve girerek, yatak odası içerisinde bulunan bir adet 14 ayar altın yüzüğü çalıp akabinde bir çok ev eşyasını balkondan dışarıya fırlatarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğu kaydedildi.

İsminin baş harfleri L.R. olan 60 yaşındaki kadının tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.