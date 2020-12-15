60 yıl önce Çin’e aşı gönderiyorduk şimdi aşı bekliyoruz

Türkiye’nin 60 yıl önce Çin’e kolera salgını nedeniyle aşı gönderdiğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Toprak, “Şimdi ise korona için Çin’den aşı bekliyoruz. Çünkü Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapattılar” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktidarın 83 yıl boyunca dünyanın en önemli aşı ve serum üretim merkezlerinden birisi olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü (RSHE) kapattığını hatırlatarak, “60 yıl önce Çin'e kolera salgını nedeniyle aşı gönderdik. Şimdi ise korona için Çin'den aşı bekliyoruz. Çünkü Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü kapattılar. Dünyaya aşı ihraç eden Türkiye'yi aşı ithalatçısı ve dışa bağımlı konuma getirdiler” dedi.

Toprak, yaptığı açıklamada “Savaştan çıkmış, yoksul ve salgın hastalıklarla boğuşan Cumhuriyet'in ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam tarafından 1928 yılında kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2011 yılında KHK ile kapatıldı. Şimdi Çin aşısına mahkum olduk” dedi ve şunları söyledi:

İTHAL EDİYORUZ

“Oysa Türkiye 60 yıl önce Çin'e kolera salgınında aşı göndererek yardım eden ilk ülkeydi. Korona salgınında herkese öncelikle grip ve zatürre aşısı olma çağrısı yapan iktidar, yeterli aşıyı ithal edemiyor. Türkiye, koleradan kuduza, tifo-tifüsten dizanteri-difteriye, verem aşısından, şarbon, çocuk felci, çiçek, veba, kızıl, kızamık, BCG aşısına kadar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı 20'den fazla aşıyı üreten, ihraç eden bir ülke idi. Şimdi hepsini ithal ediyoruz. Halkın sağlığına harcanması gereken milyar dolarlarla dünya ilaç devleri, aşı tekelleri zengin ediliyor.”

Refik Saydam kapatılmasa aşıyı ilk bulan biz olurduk

Bugün Türkiye'nin şarbon salgınıyla telef olan hayvanlar için de aşıda dışa bağımlı olduğunu vurgulayan Milletvekili Toprak, şöyle devam etti: “Refik Saydam Enstitüsü kapatılmasaydı muhtemelen korona aşısını ilk bulan ülkelerden biri olacaktık. Şimdi korona aşısı için kapı kapı dolaşıp, kuyrukta bekliyoruz. Bu enstitü yeniden ihya edilebilir, Türkiye'yi aşıda ve serumda dışa bağımlılıktan kurtarabilir.”