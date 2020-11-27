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600 bin lirasının gasp edildiğini söyledi, parayı bahis sitesinde kaybettiği ortaya çıktı

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600 bin lirasının gasp edildiğini söyledi, parayı bahis sitesinde kaybettiği ortaya çıktı
600 bin lirasının gasp edildiğini söyledi, parayı bahis sitesinde kaybettiği ortaya çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yerde yatarak sinir krizi geçiren Simge D. (31), polise çantasındaki 200 bin TL para ve 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasının silahlı 2 kişi tarafından gasp edildiğini söyledi.  Güvenlik kameralarının incelemesinin ardından Simge D.’nin 150 bin lirayı bahis sitesinde kaybettiği ortaya çıktı.

Sinir krizi geçiren ve sürekli ağlayan Simge D., bankadan para çektikten sonra otomobiliyle Mustafa Ertuğrul Caddesi’nden Çamyuva’ya giderken silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından aracının durdurulduğunu, başına silah dayayan şüphelilerin çantasındaki 200 bin TL ve 400 bin TL değerindeki altınlarını alarak, ormanlık alana kaçtıklarını iddia etti.

Polis, ormanlık alanda soyguncuları ararken, Simge D. ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis ekipleri aramalara devam ederken, bir ekip de güvenlik kameralarını inceledi. Polis, soyulduğunu iddia eden kadının bankadan para çekmediğini tespit etti. Bunun üzerine sorgulanan Simge D., gasp olayının kendisinin uydurduğunu, bahis sitelerinde  150 bin TL kaybettiğini ve durumu ailesine açıklayamadığı için soygun senaryosunu uyguladığını itiraf etti.

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