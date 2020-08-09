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600 Bin TL Güzelyurt'ta

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600 Bin TL Güzelyurt'ta
600 Bin TL Güzelyurt'ta

Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos 2020 tarihli çekilişi dün akşam yapıldı.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 600 bin TL’lik büyük ikramiye 53945 numaralı bilete isabet etti. Bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 300 bin TL olacağı biletler 20 TL’den yarından itibaren satışa sunulacak.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilineceği belirtilerek, “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” denildi.

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