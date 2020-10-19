600 Bin TL'nin sahibi ikramiyesini teslim aldı

Devlet Piyangosu’nun 18 Ekim 2020 tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik

büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 18 Ekim 2020 gecesi gerçekleştirilen Devlet

Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Lefkoşa bölgesi

sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı

bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev,

kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Yıldızev ayrıca, 15 Kasım tarihli çekilişin biletlerinin satışta olduğunu

hatırlatarak, özel gecedeki çekilişin “çıkana kadar çekiliş” konseptiyle

gerçekleşeceğini vurguladı.