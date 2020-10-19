600 Bin TL'nin sahibi ikramiyesini teslim aldı

Devlet Piyangosu’nun 18 Ekim 2020 tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik
büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.
Birimden yapılan açıklamada, 18 Ekim 2020 gecesi gerçekleştirilen Devlet
Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Lefkoşa bölgesi
sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı
bildirildi.
İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev,
kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.
Yıldızev ayrıca, 15 Kasım tarihli çekilişin biletlerinin satışta olduğunu
hatırlatarak, özel gecedeki çekilişin “çıkana kadar çekiliş” konseptiyle
gerçekleşeceğini vurguladı.
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