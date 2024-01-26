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600 Euro'ya aldıkları uyuşturucu ile sınır kapısında yakalandılar!

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Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yaparken uyuşturucuyla yakalanan Y.T ile E.B yeniden mahkemeye çıkarıldı.
600 Euro'ya aldıkları uyuşturucu ile sınır kapısında yakalandılar!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Serkan Sakallıoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Y.T'nin kullanımındaki ve E.B'nin yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini, uyuşturucu maddeyi içmek için aynı gün 300’er euro vererek, toplam 600 euroya güneyden aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis memuru,  soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların üniversite öğrencisi olduklarını ve sabıkaları bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 15 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

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