600 Gece Çadırda Yattı; 680 Bin Sterlin Yardım Topladı

Britanya’da, 12 yaşındaki bir çocuk, 600 gece evinin bahçesine kurduğu çadırda yatarak bir bakımevi için 680 bin sterlin (11 milyon lira) bağış topladı.

Max Woosey, 10 Mart 2020’de ülkede salgın nedeniyle çoğu yardım kampanyası ve etkinlik iptal olunca evinin bahçesinde kampanya başlatma kararı almıştı. Kampanyayı kaybettiği komşularına adamıştı.

Woosey’nin komşusu ve aile dostu Sue 2017’de hayatını kaybetmiş, kanser tedavisi gören eşi Rick ise Şubat 2020’de 74 yaşında yaşamını yitirmişti. İkisine de Kuzey Devon Bakımevi destek olmuştu. Rick, ölmeden önce çadırını Woosey’ye hediye etmiş ve, “Bana söz ver burada maceralı günler yaşayacaksın” demişti. Merkezin, salgındaki kısıtlamalar nedeniyle maddi sıkıntı yaşadığını duyan Woosey, onlar için Rick’in hediye ettiği çadırı kullanarak bağış toplamaya başlamıştı.

Braunton adlı köyde yaşayan Woosey, dün, 600’üncü gecesini tamamladı. Toplanan paranın bağışlandığı Kuzey Devon Bakımevi, bu miktarın 20 hemşirenin 12 aylık maaşına denk geldiğini açıkladı.

Bakımevinin iletişim sorumlusu Leo Cooper şunları söyledi: “Salgın başladığında bağışlarla gelen destekte 1 milyon sterlin düşüş olmuştu. Bağışların ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Max’e ne kadar teşekkür etsek az. Sadece yardım etmekle kalmadı buraya destek vermenin önemine de dikkat çekti.“

Babası Mark Woosey ise, “Başladığı zaman bu kadar destek göreceğini tahmin etmemiştik. İnanamıyoruz. O bakımevinin çalışmalarına şahidiz fazlasıyla hak ediyorlar” diyerek oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Woosey’nin kampanyası ödül de aldı. ‘Britanya’nın Gururu’ ödüllerinde ‘maceracı ruh’ kategorisindeki ödüle layık görüldü.