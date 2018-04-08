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"600 Kıbrıs Türk malını geri aldı"

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Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları İdaresi”nin bugüne kadar hak sahibi olmadığı halde yasa dışı şekilde kullanımda olan 600 Kıbrıs Türk malını geri aldığı belirtildi.
"600 Kıbrıs Türk malını geri aldı"

Simerini gazetesi, “Kıbrıs Türk Malları İdaresi”nden elde ettiği verilere dayanarak, devletin bugüne kadar hak sahibi olmayanlar tarafından yasa dışı olarak elde tutulan Kıbrıs Türk mallarının genellikle konut, yazlık ev, dükkan ve tarım arazileri olduğunu kaydetti.

Gazete, geri alınan konutların yüzde 78’inin hak sahibi olmayanlar tarafından yasa dışı olarak ele geçirildiğini, yüzde 20’sinin hak sahibinin kullanımında olmadığı ve yüzde 2’sinin ise kiracıya yeniden konut sağlanmasıyla ilgili olduğunu yazdı.

Dükkanlara ilişkin geri alımların yüzde 40’ının yasa dışı olarak taşınmazın ele geçirilmesi, yüzde 35’inin kiranın devredilmesi, yüzde 20’sinin terk etme, yüzde 5’inin ise yeniden dükkan sağlanmasıyla ilgili olduğunu yazan gazete, yazlık evlere ilişkin olarak ise yüzde 35’inin sözleşmenin sona ermesi, yüzde 65’inin ise kiralama için temel şart olan hak sahibi tarafından eve tamir yapılmamasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Haberde, Kıbrıs Türk mallarına ilişkin verilere de yer verdi.

Güney Kıbrıs’ta toplam 455 bin dönüm veya 609 milyon metre kare Kıbrıs Türk toprağı bulunduğunu yazan gazete kayıtlı olan Kıbrıs Türk mallarının, 4 bin 850 konut, bin 650 yazlık ev, inşaat halinde 330 ev, bin 800 ticari bina, 52 bin 400 tarım arazisi , 230 cami ve mezarlık şeklinde ayrıldığını da belirtti.

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