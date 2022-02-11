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SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

602 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.706 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 467 kişi taburcu edilmiştir.
602 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.706 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 467 kişi taburcu edilmiştir.

274 kişi Lefkoşa, 105 kişi Girne, 148 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 33 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

11 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.706

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 602

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.546.308

Toplam Vaka Sayısı: 60.884

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.493

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4603

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4526

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1399

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 365

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 410

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3700

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125147

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