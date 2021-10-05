60’ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.632 olup, 60’ı yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
5 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.632
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 60
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.025.062
Toplam Vaka Sayısı: 19.914
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 866
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 809
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3209
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 896
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7584
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 60.864
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