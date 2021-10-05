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60’ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı

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60’ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı
60’ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.632 olup, 60’ı yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

5 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.632

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 60

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.025.062

Toplam Vaka Sayısı: 19.914

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.969

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 866

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 809

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3209

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 896

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7584

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 60.864

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