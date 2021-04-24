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"60'ı yerel 72 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi" 

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"Toplam 7336  test yapıldı, 60'ı yerel 72 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi" 
"60'ı yerel 72 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7336 olup, 60'ı yerel 72 pozitif vakaya rastlanmış, 31  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır. 

22 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 20 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 
Lefkoşa Merkez-4 / Kaymaklı-4 / Ortaköy-1/ Gönyeli-5/ Haspolat-2/ Hamitköy-3/ Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1 

Girne 

Girne Merkez-10 / Alsancak-4/ Boğaz-1 / Taşkent-1 / Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Çanakkale-1 / Larnaka Yolu-1/ Mormenekşe-1 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-4 / Tuzla-1 

Güzelyurt 
Akçay -1 
Lefke 

Lefke Merkez-2 


24 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7336   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 60  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 933. 711 

Toplam Vaka Sayısı: 5954 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5130  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 795   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 684 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 36 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1247  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 417

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