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61 Araç Trafikten Men Edildi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
61 Araç Trafikten Men Edildi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

19-20.02.2022 tarihleri, 21:00-02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.  Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 22 kişi tespit edilmiştir. Operasyon kapsamında yapılan denetimler sonucu ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen 5 kişi ise tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 870 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 210 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken,  çeşitli suçlardan dolayı 21 araç trafikten men edilmiştir.

 

Gazimağusa’da;  faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise 11 kişinin kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 538 araç kontrol edilmiş ve 115 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 6 araç trafikten men edilmiştir.

 

Girne’de; faaliyet gösteren   kıraathaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 729 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı  21 araç trafikten men edilmiş, bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır. Araç  denetimleri esnasında ayrıca tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 kişi, bir araç sürücüsü ise tasarrufundan tecavüzi alet bulundurma suçlarından tutuklanarak haklarında yasal işleme gidilmiştir.

 

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 825 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 66 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 9 araç trafikten men edilmiş, bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

 

İskele’de;  faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

            Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 250 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 51 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edilmiş, bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

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