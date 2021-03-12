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61 iş yerine kapama, 42 iş yerine para cezası!

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Lefkoşa Türk Belediyesi, bakanlar kurulu kapsamında alınan kararlara uygun olarak iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
61 iş yerine kapama, 42 iş yerine para cezası!

Lefkoşa Türk Belediyesi, bakanlar kurulu kapsamında alınan kararlara uygun olarak iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk Sağlığı ve Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinde gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuluyor, buna uymayan iş yerlerinin kapatılması, idari para cezası kesilmesi, faaliyetlerinin durdurulması dâhil olmak üzere yasal yaptırımlar uygulanıyor. Denetimler esnasında maske ve mesafe kurallarına uymayan kişilere de para cezası kesiliyor.

 

Ekipler 10 ayrı bölgede yoğun denetimde

Bakanlar Kurulu kararları uyarınca açılma kararı verilen kahvehaneler, barlar ve spor salonları dışındaki tüm işyerlerinin denetimleri 10 farklı ekiple 10 bölgede yapılıyor.

8-11 Mart arasında 3.406 iş yerine denetlenirken, 61 iş yerine kapatıldı, 42 iş yerine kurallara uymadığı nedeni ile 4.400’er TL para cezası kesildi, 37 kişiye ise dışarıda maske takma kuralına uymadıkları için 440’ar TL ceza yazıldı.

 

Kurallara uymayan işletmeler Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirilebiliyor

LTB ekipleri tarafından iş yerlerine metrekare olarak kapalı alanı ve işletme içerisindeki en çok kişi sayısını gösteren bilgilendirici afişler asılırken, metrekare-kişi oranına uyulup uyulmadığı da sıkı şekilde kontrol ediliyor. İş yerlerinin kurallara uyulmaması halinde yurttaşlar Alo 185 çözüm hattına şikayette bulunabiliyorlar.

 

Başkan Harmancı: “Hem sağlık hem de ekonomi için kurallara uyumlu ve disiplinli hareket etmek gerekiyor”

Denetimlerin aynı sorumluluk ve ciddiyet içerisinde devam edeceğini, toplum sağlığı için hareket ettiklerini dile getiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, her işletmenin toplumsal ve kurumsal sorumluluk çerçevesinde, pandemi kurallarına uygun hareket etmesini beklediklerinin altını çizdi.
 

Tüm işletmelerin zor dönemler geçirdiğinin farkında olduklarını, kurallara uyularak hareket etmenin ekonomik çarkların dönmesine olumlu yansıyacağını belirten Başkan Harmancı, aksi durumun hali hazırda zorda olan ekonomik yaşamın daha da daralma yaşayacağı uyarısını yineledi. Başkan Harmancı, “tüm iş dünyası için bol kazanç, kurallara uyumlu, disiplinli bir dönem ve bir daha kapanmama diliyorum” dedi.

 

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