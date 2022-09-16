61 Numuneden 58'i Temiz

Tarım Dairesi 9 - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 50 numunede 48 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.
Svs Tic. Ltd. ait Havuçda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Onbaşı İşl. Ltd. ait Domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerde 11 numunede 10 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Çayönü köyü sakini Hasan Beşevlere ait Ispanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.
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