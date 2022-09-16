  • BIST 3.371,07
  • Altın 977.626
  • Dolar 18.283
  • Euro 18.2374
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

61 Numuneden 58'i Temiz

» »
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları açıklandı
61 Numuneden 58'i Temiz

Tarım Dairesi 9 - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

            İthal ürünlerde 50 numunede 48 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.  

Svs Tic. Ltd. ait Havuçda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Onbaşı İşl. Ltd. ait Domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerde 11 numunede 10 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Çayönü köyü sakini Hasan Beşevlere ait Ispanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilecektir.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: Kıb-Tek konusunda Sayıştay raporunu bekliyoruz. Kabinede değişiklik olmayacak16 Eylül 2022 Cuma 16:16
  • Derya: Sosyal devlet iflas etmiştir!16 Eylül 2022 Cuma 16:05
  • Türkiye ile KKTC tatbikat yapacak16 Eylül 2022 Cuma 15:58
  • Ersin Tatar: Sıfır asker sıfır garanti, sonumuzun başlangıcı olur16 Eylül 2022 Cuma 15:51
  • Asteğmen ve çavuşlar ant içti!16 Eylül 2022 Cuma 15:39
  • Sıcaklar Tekrar Geri Geliyor16 Eylül 2022 Cuma 15:33
  • HP Genel Sekreteri uyardı: Bu kış zor geçecek16 Eylül 2022 Cuma 15:27
  • Ceza davası sayısı yüzde 26 arttı!16 Eylül 2022 Cuma 15:21
  • Dr. Rıza Tuncel yaşamını yitirdi16 Eylül 2022 Cuma 15:12
  • Erhan Arıklı: “Belediyeler reformu gerçekleşmeli”16 Eylül 2022 Cuma 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti