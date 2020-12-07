  • BIST 1.330
  • Altın 466,382
  • Dolar 7,8085
  • Euro 9,4791
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 yeni vaka!

61 yaşındaki kocasını döverek mi öldürdü?

» »
Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf, 61 yaşındaki kocasını ölene kadar dövdüğü şüphesiyle tutuklandı.
61 yaşındaki kocasını döverek mi öldürdü?

Brezilyalı şampiyon boksör Viviane Obenauf, 61 yaşındaki kocasını döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı. Adamın "keskin olmayan bir cisimle" dövülmesi nedeniyle aldığı yaralar yüzünden öldüğü belirtiliyor. 

Daily Star gazetesi Obenauf'un "ocak ayında evlendiği zengin eşini öldürdüğü suçlamasıyla" İsviçre'de gözaltına alındığını yazdı. Eşiyle yaşadığı dairede "keskin olmayan bir cisimle" yani döverek öldürmekle itham edilen 34 yaşındaki Obenauf'un soruşturma sırasında tutuklu kalacağı kaydedildi.

Polis yetkilileri, İsviçre yasaları uyarınca gizlilik gereği tam ismi verilmeyip kendisinden yalnızca "Thomas" adıyla bahsedilen kişinin büyük çaplı yaralanmanın ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis ekiplerinin Obernauf'a ait bir spor salonunda ve çiftin dairesinde arama yaptığı belirtildi.

Obernauf'un daha önce de bir suçlamayla gündeme geldiğini hatırlatan İsviçre gazetesi Blick ise eski boksörün Ekim 2016'da 30. doğum gününü kutladığı bir gece kulübünde kalçasına dokunmaya çalışan bir adamın yüzüne yumruk atması nedeniyle tutuklandığını ve birkaç saati hücrede geçirdiğini aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moschino’dan baget ekmek şeklinde çanta: 1000 dolar06 Aralık 2020 Pazar 23:31
  • Bilim insanlarından volkanların ne zaman patlayacağını öngören önemli keşif06 Aralık 2020 Pazar 23:16
  • Çöpçatanlık uygulamasının reklamı viral oldu: Şeytan ve 2020 aşk yaşıyor06 Aralık 2020 Pazar 23:06
  • Hawaii, uzaktan çalışmaya geleceklerin gidiş-dönüş biletlerini karşılayacak06 Aralık 2020 Pazar 19:09
  • Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü! İşte Türk kahvesinin faydaları05 Aralık 2020 Cumartesi 21:45
  • Ödüllü akademisyen'den doğru beslenme önerileri04 Aralık 2020 Cuma 23:54
  • 2 bin dolarlık bahşiş: Garson sonunda parayı aldı; patronu çek yazdı04 Aralık 2020 Cuma 21:02
  • 20 yıldır, kaybettiği eşinin oynadığı numaralarla kupon dolduran kadın lotoda büyük ikramiyeyi kazandı04 Aralık 2020 Cuma 20:56
  • Beş liraya satılmak için kenara ayrılan ‘Harry Potter’ kitabının değeri 525 bin lira çıktı04 Aralık 2020 Cuma 20:42
  • Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı04 Aralık 2020 Cuma 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti