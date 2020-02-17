61 yıl önce bugün. Adnan Menderes'in Uçağı Düştü

Tarih yaprakları 17 Şubat 1959’u gösteriyordu…

Türkiye’nin 9’uncu Başbakanı Adnan Menderes, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuracak anlaşmanın müzakereleri için Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yola çıkar….

Viscount tipi dört motorlu “Sev” isimli uçak, önce yakıt ikmali için İtalya’nın başkenti Roma’da mola verir, daha sonra ise Londra’daki Heathrow havaalanına hareket eder.

Ancak yoğun sis nedeniyle uçağın Heathrow havaalanına inişine izin verilmez.

Önce Paris’e indirilmesi planlanan uçak daha sonra Londra’nın 40 kilometre güneyindeki Gatwick havaalanına yönlendirilir.

Ancak yoğu sis “Sev” uçağının Gatwick havaalanına yaklaşık 5 kilometre kala Surrey bölgesindeki Newdigate köyü yakınlarında ormanlık bir alana düşmesine neden olur.

Uçakta bulunan 8 mürettebattan 5’i, aralarında bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu 16 yolcudan ise 9’u ölür…

Başbakan Adnan Menderes ise mucizevi bir şekilde kazadan hafif yaralı olarak kurtulur ve hastaneye kaldırılır. Ancak Kıbrıs görüşmeleri Menderes’in talimatıyla hiç aksatılmadan gününde başlar.

Menderes, sadece 3 yıl yaşayabilen “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulmasını” sağlayan Londra Anlaşmasını 19 Şubat 1959’da tedavi gördüğü hastanede imzalar.

20 Şubat 1959 tarihli Daily Mail gazetesi de “Başucu Anlaşması” başlığıyla manşetten duyurduğu haberinde, “Menderes’in uçak kazası nedeniyle tedavi gördüğü Londra hastane odasında İngiltere Başbakanı Macmillan ile Yunanistan Başbakanı Constantine Karamanlis ile Londra Anlaşması’na imza attığını” aktarır.

Kıbrıs’ta siyasal ve barışçı çözümün arandığı o yıllarda Kıbrıs Türkü’nün hakları için yola çıkan ve hayatını kaybeden Ali Server Somuncuoğlu, Şerif Arzık, Abdullah Parla, Kemal Zeytinoğlu, Muzaffer Ersü, İlhan Savut, Mehmet Ali Görmüş, Münir Özbek, Sabri Kazmaoğlu, Lütfi Biberoğlu ve Gündüz Tezel’in adları bugün Lefkoşa’nın önemli sokaklarında yaşıyor.