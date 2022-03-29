615 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalındı

Ronin şirketinin sistemlerinden 615 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını ve bu hırsızlığın kayıtlara geçen en büyük kripto para soygunlarından biri olduğunu duyurdu.

Şirket, kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarının 23 Mart’ta yaklaşık 173 bin 600 Ethereum ve 25.5 milyon USDC çaldığını söyledi.

Saldırının bugün fark edildiği aktarılırken, “Suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz” açıklaması yapıldı.