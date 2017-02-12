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“618 kilise ile 21 manastır Rumlara iade edilecek” iddiası

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“618 kilise ile 21 manastır Rumlara iade edilecek” iddiası
Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde, 618 kilise ile 21 manastırın Rumlara iade edileceği iddia edildi.

Alithia gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, son günlerde, 2-3 kez, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde, dini anıtların Rumlara iade edilmesi konusunda anlaşma sağladıklarından bahsettiğini kaydederek, edindiği bilgilere dayanarak, çözüm olursa 618 kilise ve 21 manastırın iade edileceğini yazdı.

Haberde, iade edilecek kilise ve manastırların büyük bir çoğunluğunun Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’na, diğer kısmının ise “Girne, Konstandia-Mağusa, Güzelyurt, Cikko ve Dillirga ve Trimithundos Metropolitliği’ne” ait olduğu ileri sürüldü.

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