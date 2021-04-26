  • BIST 1.345
  • Altın 483,942
  • Dolar 8,4554
  • Euro 10,2407
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

62 il ve KKTC'de dev operasyon! Yüzlerce gözaltı kararı

» »
Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
62 il ve KKTC'de dev operasyon! Yüzlerce gözaltı kararı

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde yapılan çalışmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Personel pozitif çıktı, Tapu ve Kadastro Dairesi kapatıldı26 Nisan 2021 Pazartesi 08:00
  • Tandoğan Yalkut yazdı...Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ne iş yapar?26 Nisan 2021 Pazartesi 07:45
  • 30 Sivil Toplum Örgütü’nden Cumhurbaşkanı Tatar’a destek25 Nisan 2021 Pazar 21:09
  • Tatar: “Türkiye büyük bir ülkedir, bu ülkenin garantörüdür, anavatanıdır”25 Nisan 2021 Pazar 21:04
  • Aydın Akkurt açıklama yaptı; “Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok”25 Nisan 2021 Pazar 21:02
  • 6998  test yapıldı, 54'ü yerel 71 pozitif vaka25 Nisan 2021 Pazar 19:23
  • 54'ü yerel 71 pozitif vaka25 Nisan 2021 Pazar 19:21
  • Cenevre’deki görüşme programı Rum basınında25 Nisan 2021 Pazar 19:06
  • Polisin denetimleri devam ediyor25 Nisan 2021 Pazar 19:04
  • 108 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti! 5 kişi tutuklandı25 Nisan 2021 Pazar 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti