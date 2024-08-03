  • BIST 10473.47
  • Altın 2608.904
  • Dolar 33.1715
  • Euro 36.249
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

62. Mehmetçik Üzüm Festivali görkemli açılışla başladı!

»
62. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
62. Mehmetçik Üzüm Festivali görkemli açılışla başladı!

Festivalin açılışı ile ilgili Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Değerli Basın Mensupları ve Sevgili Kıbrıs Türk Halkı,

Bu yıl 62.'sini düzenlemiş olduğumuz Mehmetçik Üzüm Festivali’nin büyük bir coşku ve gurur içinde açılışını gerçekleştirdiğimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2 Ağustos 2024 tarihinde yapılan bu anlamlı açılış etkinliğe, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Ünal Üstel, Meclis Başkanımız Zorlu Töre, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, devlet yetkililerimiz ve pek çok değerli konukların katılımıyla, festivalimizin açılışı büyük bir görkemle yapıldı.

Açılış Konuşmasında Belediye Başkanımız Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun Mesajları;

Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 62.’sinin açılışını gerçekleştirmek ve bu mutluluğa hep birlikte ortak olmak için toplandık. Taşın bile can bulduğu, Afrodit’in can verdiği Galatya’nın ruhunu taşıyan bu topraklara hoş geldiniz.

Mehmetçik Üzüm Festivali, yıllardır bölgemizin kültürel mirasını yaşatmakta ve üzüm ile üzümden yapılan ürünleri tanıtmaktadır. Festivalimiz, sadece eğlenceden öte, halkımızı bir araya getiren, kültürel bağları güçlendiren ve bölge ekonomisine katkı sağlayan bir organizasyondur. Bu yıl da festivalimiz, hem geçmişi hem de geleceği kucaklayan bir program sunarak sizleri hem eğlendirecek hem de kültürel değerlerimizi yaşatacaktır.

Üzümden yapılan lezzetlerin yanı sıra, sanat, spor, halk dansları ve müzik gibi çeşitli etkinliklerle dolu olan festivalimiz, sizlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca, 7. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali'nde, Meksika, Hırvatistan ve Karadeniz Kültür Derneği'nin yanı sıra yerli halk dansları toplulukları da sahne alacak, bu da festivalimizi zenginleştirecektir.

Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz festivallerin bu denli başarılı bir noktaya gelmesi kolay olmadı. Göreve geldiğim günden bu yana, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak mali disiplini sağladık, borçlarımızı ödedik ve personel haklarını düzenli olarak ödemekteyiz. Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde çalışarak belediyemizin mali olarak güçlenmesine katkı sağladık. Desteklerinden dolayı Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e teşekkür ederim.

Mehmetçik’te üzüm üretiminin artırılması amacıyla yürütülen sulama projesi ve bağcılık çalışmalarının son aşamaya gelmesiyle, üzüm bağlarının modern sulama sistemleriyle desteklenmesini sağladık. Ayrıca, “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında Pamuklu köyünde kadınlarımızın ipek böceği yetiştiriciliği ve ürünlerin işlenmesi sürecinde büyük başarılar elde ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar Hanımefendi’ye bu projedeki destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

Festivalimizde yer alan el emeği göz nuru ürünler, hem bölge ekonomisine hem de kadın girişimcilerimize katkı sağlamaktadır. Tüm standlarımızı ziyaret etmenizi ve yerel ürünlerimizi tatmanızı öneriyorum. Bu şekilde, hem bölge ekonomisine katkıda bulunacak hem de girişimcilerimize motivasyon sağlayacaksınız.

Son olarak, festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, festival komitesine, sponsorlarımıza ve tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Bu festival, hem beldemiz hem de halkımız için büyük bir anlam taşıyor. Hep birlikte, Mehmetçik’ten tüm dünyaya güçlü bir ses verelim!

Festivalimizin açılışında, tüm katılımcılarımızla birlikte bölgemizin tarihini, kültürel zenginliklerini ve üzümlerimizin değerini bir kez daha gururla yaşadık. Mehmetçik Üzüm Festivali, sadece bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda bölge ekonomimizin canlanmasına ve turizmimizin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak her yıl büyüyerek devam ediyor.

Açılış törenimizde, festivalimizin ruhunu yansıtan etkinliklerimiz ve yerel lezzetlerimiz büyük ilgi gördü. Bu yılki festivalimiz, 11 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek ve hem kültürel hem de sportif etkinliklerle dolu bir program sunacaktır. Konserler, halk dansları gösterileri, uluslararası güreş müsabakaları ve çocuklar için spor etkinlikleri ile zenginleştirilmiş bu program, halkımızın ve ziyaretçilerimizin unutulmaz anlar yaşamasını sağlayacaktır.

Açılışta yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Ünal Üstel ve Meclis Başkanımız Zorlu Töre’ye, festivalimizin başlangıcında bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu büyük etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize, festival komitemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, sponsorlara ve bölge halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Festivalimize katkı sağlayan tüm sponsorlara özel teşekkürlerimizi sunarız.

62. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bu yıl da başarıyla geçmesini, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Sizlerin desteğiyle, festivalimizi her geçen yıl daha da büyüterek, Kıbrıs’ın kültürel mirasını yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz.

Festivalimizin açılışında, tüm katılımcılarımızla birlikte bölgemizin tarihini, kültürel zenginliklerini ve üzümlerimizin değerini bir kez daha gururla yaşadık. Mehmetçik Üzüm Festivali, sadece bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda bölge ekonomimizin canlanmasına ve turizmimizin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak her yıl büyüyerek devam ediyor.

Açılış törenimizde, festivalimizin ruhunu yansıtan etkinliklerimiz ve yerel lezzetlerimiz büyük ilgi gördü. Bu yılki festivalimiz, 11 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek ve hem kültürel hem de sportif etkinliklerle dolu bir program sunacaktır. Konserler, halk dansları gösterileri, uluslararası güreş müsabakaları ve çocuklar için spor etkinlikleri ile zenginleştirilmiş bu program, halkımızın ve ziyaretçilerimizin unutulmaz anlar yaşamasını sağlayacaktır.

Açılışta yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Ünal Üstel ve Meclis Başkanımız Zorlu Töre’ye, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve devlet yetkililerine festivalimizin başlangıcında bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu büyük etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize, festival komitemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, sponsorlara ve bölge halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

62. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bu yıl da başarıyla geçmesini, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Sizlerin desteğiyle, festivalimizi her geçen yıl daha da büyüterek, Kıbrıs’ın kültürel mirasını yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz.

Hep birlikte, Mehmetçik’ten tüm dünyaya güçlü bir ses verelim!

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Leymosunlular buluşması çarşamba günü Girne Antik Liman’da yapılıyor29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:17
  • 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Yaşandığı Gibi” kitabının 2. cildi yayımlandı29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:14
  • Girne Belediyesi ile TC Devlet Tiyatroları arasında iş birliği protokolü imzalandı26 Temmuz 2024 Cuma 16:37
  • “Güzel Sanatlar Temmuz Sergisi” açıldı26 Temmuz 2024 Cuma 09:32
  • 62. Mehmetçik Üzüm Festivali 2-11 Ağustos'ta yapılıyor23 Temmuz 2024 Salı 15:01
  • Beyarmudu Patates Kültür Sanat Festivali 1 Ağustos’ta başlıyor22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:10
  • Ünlü oyuncu Shannen Doherty hayatını kaybetti15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:23
  • MOE Açık Hava Sahnesi'nde coşkulu bir gece!14 Temmuz 2024 Pazar 21:31
  • Arap Ali’nin Yaşam Öyküsü, muhteşem bir gösteri ile ölümsüzleştirildi09 Temmuz 2024 Salı 15:18
  • Geleneksel İskele Festivali Simge Sağın konseri ile final yaptı08 Temmuz 2024 Pazartesi 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti