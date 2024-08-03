62. Mehmetçik Üzüm Festivali görkemli açılışla başladı!

Festivalin açılışı ile ilgili Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Değerli Basın Mensupları ve Sevgili Kıbrıs Türk Halkı,

Bu yıl 62.'sini düzenlemiş olduğumuz Mehmetçik Üzüm Festivali’nin büyük bir coşku ve gurur içinde açılışını gerçekleştirdiğimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2 Ağustos 2024 tarihinde yapılan bu anlamlı açılış etkinliğe, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Ünal Üstel, Meclis Başkanımız Zorlu Töre, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, devlet yetkililerimiz ve pek çok değerli konukların katılımıyla, festivalimizin açılışı büyük bir görkemle yapıldı.

Açılış Konuşmasında Belediye Başkanımız Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun Mesajları;

Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 62.’sinin açılışını gerçekleştirmek ve bu mutluluğa hep birlikte ortak olmak için toplandık. Taşın bile can bulduğu, Afrodit’in can verdiği Galatya’nın ruhunu taşıyan bu topraklara hoş geldiniz.

Mehmetçik Üzüm Festivali, yıllardır bölgemizin kültürel mirasını yaşatmakta ve üzüm ile üzümden yapılan ürünleri tanıtmaktadır. Festivalimiz, sadece eğlenceden öte, halkımızı bir araya getiren, kültürel bağları güçlendiren ve bölge ekonomisine katkı sağlayan bir organizasyondur. Bu yıl da festivalimiz, hem geçmişi hem de geleceği kucaklayan bir program sunarak sizleri hem eğlendirecek hem de kültürel değerlerimizi yaşatacaktır.

Üzümden yapılan lezzetlerin yanı sıra, sanat, spor, halk dansları ve müzik gibi çeşitli etkinliklerle dolu olan festivalimiz, sizlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca, 7. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali'nde, Meksika, Hırvatistan ve Karadeniz Kültür Derneği'nin yanı sıra yerli halk dansları toplulukları da sahne alacak, bu da festivalimizi zenginleştirecektir.

Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz festivallerin bu denli başarılı bir noktaya gelmesi kolay olmadı. Göreve geldiğim günden bu yana, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak mali disiplini sağladık, borçlarımızı ödedik ve personel haklarını düzenli olarak ödemekteyiz. Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde çalışarak belediyemizin mali olarak güçlenmesine katkı sağladık. Desteklerinden dolayı Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e teşekkür ederim.

Mehmetçik’te üzüm üretiminin artırılması amacıyla yürütülen sulama projesi ve bağcılık çalışmalarının son aşamaya gelmesiyle, üzüm bağlarının modern sulama sistemleriyle desteklenmesini sağladık. Ayrıca, “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında Pamuklu köyünde kadınlarımızın ipek böceği yetiştiriciliği ve ürünlerin işlenmesi sürecinde büyük başarılar elde ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar Hanımefendi’ye bu projedeki destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

Festivalimizde yer alan el emeği göz nuru ürünler, hem bölge ekonomisine hem de kadın girişimcilerimize katkı sağlamaktadır. Tüm standlarımızı ziyaret etmenizi ve yerel ürünlerimizi tatmanızı öneriyorum. Bu şekilde, hem bölge ekonomisine katkıda bulunacak hem de girişimcilerimize motivasyon sağlayacaksınız.

Son olarak, festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, festival komitesine, sponsorlarımıza ve tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Bu festival, hem beldemiz hem de halkımız için büyük bir anlam taşıyor. Hep birlikte, Mehmetçik’ten tüm dünyaya güçlü bir ses verelim!

Festivalimizin açılışında, tüm katılımcılarımızla birlikte bölgemizin tarihini, kültürel zenginliklerini ve üzümlerimizin değerini bir kez daha gururla yaşadık. Mehmetçik Üzüm Festivali, sadece bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda bölge ekonomimizin canlanmasına ve turizmimizin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak her yıl büyüyerek devam ediyor.

Açılış törenimizde, festivalimizin ruhunu yansıtan etkinliklerimiz ve yerel lezzetlerimiz büyük ilgi gördü. Bu yılki festivalimiz, 11 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek ve hem kültürel hem de sportif etkinliklerle dolu bir program sunacaktır. Konserler, halk dansları gösterileri, uluslararası güreş müsabakaları ve çocuklar için spor etkinlikleri ile zenginleştirilmiş bu program, halkımızın ve ziyaretçilerimizin unutulmaz anlar yaşamasını sağlayacaktır.

Açılışta yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Ünal Üstel ve Meclis Başkanımız Zorlu Töre’ye, festivalimizin başlangıcında bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu büyük etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize, festival komitemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, sponsorlara ve bölge halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Festivalimize katkı sağlayan tüm sponsorlara özel teşekkürlerimizi sunarız.

62. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bu yıl da başarıyla geçmesini, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Sizlerin desteğiyle, festivalimizi her geçen yıl daha da büyüterek, Kıbrıs’ın kültürel mirasını yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz.

Festivalimizin açılışında, tüm katılımcılarımızla birlikte bölgemizin tarihini, kültürel zenginliklerini ve üzümlerimizin değerini bir kez daha gururla yaşadık. Mehmetçik Üzüm Festivali, sadece bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda bölge ekonomimizin canlanmasına ve turizmimizin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak her yıl büyüyerek devam ediyor.

Açılış törenimizde, festivalimizin ruhunu yansıtan etkinliklerimiz ve yerel lezzetlerimiz büyük ilgi gördü. Bu yılki festivalimiz, 11 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek ve hem kültürel hem de sportif etkinliklerle dolu bir program sunacaktır. Konserler, halk dansları gösterileri, uluslararası güreş müsabakaları ve çocuklar için spor etkinlikleri ile zenginleştirilmiş bu program, halkımızın ve ziyaretçilerimizin unutulmaz anlar yaşamasını sağlayacaktır.

Açılışta yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Ünal Üstel ve Meclis Başkanımız Zorlu Töre’ye, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve devlet yetkililerine festivalimizin başlangıcında bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu büyük etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize, festival komitemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, sponsorlara ve bölge halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

62. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bu yıl da başarıyla geçmesini, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Sizlerin desteğiyle, festivalimizi her geçen yıl daha da büyüterek, Kıbrıs’ın kültürel mirasını yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz.

Hep birlikte, Mehmetçik’ten tüm dünyaya güçlü bir ses verelim!