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62 yaşında, hayata gözlerini yumdu...

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62 yaşında, hayata gözlerini yumdu...
Evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün sabaha karşı saat 00.30 sıralarında Mormenekşe’de sakin Cumhur Tuncer (E-62) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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