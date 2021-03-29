62 Yıllık Bir Tarih:’’Bülentler’’ Buluşması

Son yıllarda; akademik düzlemdeki ‘Fotoğraf Sanatı’ üzerine hem kişisel hem katılımcı üretimleri ile dikkat çeken Eğitimci – Sanatçı YILTAN TAŞÇI stüdyosunda dün öğleyin ilginç bir buluşma gerçekleştirildi.

Son yıllarda; akademik düzlemdeki ‘Fotoğraf Sanatı’ üzerine hem kişisel hem katılımcı üretimleri ile dikkat çeken Eğitimci – Sanatçı YILTAN TAŞÇI stüdyosunda dün öğleyin ilginç bir buluşma gerçekleştirildi.

Günümüzden 62 yıl önce, 11 Şubat 1959 günü geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle henüz 24 yaşındayken aramızdan ayrılan Lefkoşa doğumlu BÜLENT HİLMİ’nin adını taşıyan ve günümüzde, her biri kendi alanındaki başarıları ile yakından tanınan beş kişi YILTAN TAŞÇI’nın daveti üzerine bir araya gelerek fotoğraf çektirdiler.

Aynı kişinin adını (BÜLENT HİLMİ) taşıyan ve ilk kez YILTAN TAŞÇI stüdyosunda buluşan ‘‘BÜLENTLER’’, Dr. BÜLENT DİZDARLI, Nova Bank Genel Müdürü BÜLENT BERKAY, Şair, Araştırmacı – Yazar BÜLENT FEVZİOĞLU, Yöneticilik ve Gelişim Uzmanı Dr. BÜLENT KANOL ve Mimar BÜLENT TAŞER idi.

BÜLENT HİLMİ

KİMDİR?

BÜLENT BERKAY’ın ‘‘Amcası’’, BÜLENT FEVZİOĞLU’nun ise ‘‘Hala oğlu’’ olan BÜLENT HİLMİ; Kıbrıslı Türklerin ilk gizli direniş örgütlerinden ‘‘VOLKAN’’ın kurucularından olduğu gibi, ‘‘VOLKAN’’dan sonra kurulan TMT’nin (Türk Mukavemet Teşkilâtı) içerisinde de aktif olarak yer alan direnişçilerinden idi.



29 Şubat 1935, Lefkoşa doğumlu BÜLENT HİLMİ; günümüzden 62 yıl evvel, 10 Şubat 1959 günü, TMT tarafından gizlice basılan bildirilerin dağıtılması için kendi arabası ile Mağusa’ya gelmiş, gizli bildirileri Mağusa’daki TMT mensuplarına teslim etmiş fakat bir ihbar üzerine peşine takılan İngiliz askerlerinden kurtulmak için gece geç vakit ve süratle Lefkoşa’ya dönerken, Afanya Köprüsü (Ercan Havaalanı – Paşaköy arasında) üzerinde bir ‘Kamyonla’ çarpışarak 24 yaşında hayata veda etmişti.

Dönemin Bozkurt gazetesi, 12 Şubat 1959 tarihli sayısında, bu kazaya ilişkin ilk haberini birinci sayfasından ve fotoğraflı olarak şöyle verir:

‘‘BÜLENTLER’’

(ve) ÖYKÜLER…

YILTAN TAŞÇI stüdyosunda ilk kez dün bir araya gelen ve tanışan ‘‘BÜLENTLER’’ fotoğraf çekimi öncesinde sohbet ederlerken, birbirleri hakkında hiç bilmedikleri, ilginç öykülerle de tanıştılar.

(BÜLENT KANOL)

Yöneticilik ve Gelişim Uzmanı Dr. BÜLENT KANOL, yaşça, diğer ‘‘BÜLENTLER’’in en büyüğü…

Dr. KANOL, 25 Mayıs 1955 doğumlu.

KANOL doğduğu zaman, isim babası olan BÜLENT HİLMİ; henüz 20 yaşında ve hayatta idi.

BÜLENT KANOL’un babası ile isim babası olan BÜLENT HİLMİ birbirlerini çok seven iki yakın dost ve arkadaştılar.

Baba KANOL, oğlu doğdu zaman, oğluna, yakın dost ve arkadaşı BÜLENT’in adını verir…

Böylelikle, 24 yaşında hayattan ayrılan BÜLENT HİLMİ, daha, gizli direniş örgütlerimizden önce ‘‘VOLKAN’’, sonra ‘‘TMT’’nin en cevval üyelerinden biriyken, adı, yeni doğan bir çocuğa verilir…

O çocuk; yıllar sonrasında ülkemizin yakından tanıdığı, Yöneticilik ve Gelişim Uzmanı Dr. BÜLENT KANOL olur…

* * *

(BÜLENT DİZDARLI)

BÜLENT HİLMİ; 10 Şubat 1959 gecesi, hayata veda eder…

Ve tıpkı, aramızdan ayrıldığı gece, 24 yaşında olduğu gibi, aramızdan ayrılışından tam 24 gün sonra, bir başka çocuk doğar…

5 Mart 1959 günü doğan çocuğun babası da aramızdan genç yaşta ayrılan BÜLENT’in babası HİLMİ Bey ile çok yakın dost ve arkadaştır…

Doğan çocuğuna, o da, BÜLENT adını verir…

O çocuk; yıllar sonrasında ülkemizin yakından tanıdığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başdoktorluğu görevinde de bulunan, Yazar – Dr. BÜLENT DİZDARLI olur…

* * *

(BÜLENT BİLGEHAN)

Neylersin, kaza işte… Talihsizlik…

Afanya Köprüsü’nün tam üzerinde…

Karşıdan gelen kamyonla yaşanan çarpışma…

Kamyon şoförü, ekmeğinin – işinin peşinde, Karpaz Yarımadasından bir ağabeyimiz, büyüğümüz…

Kazanın yapıldığı günlerde, onun eşi de hamile…

21 Mart 1959 günü doğan oğluna (Kaza nedeniyle yaşamakta olduğu üzüntü, doğum nedeniyle de içinde bulunduğu sevinçle) BÜLENT ismini verir…

O çocuk; yıllar sonrasında bugün; Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. BÜLENT BİLGEHAN olur.

(BÜLENT FEVZİOĞLU)

BÜLENT HİLMİ’nin adını taşıyan üçüncü kişi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Ersin TATAR tarafından ‘‘Cumhurbaşkanlığı, İki Toplumlu Kültür – Sanat Komitesi Üyeliği’’ne atanan, Şair, Araştırmacı-Yazar Bülent FEVZİOĞLU’dur.

BÜLENT FEVZİOĞLU’nun babası İBRAHİM (Feyzullah) FEVZİOĞLU; Afanya Köprüsü’nde hayata veda eden BÜLENT HİLMİ’nin dayısıdır.

İBRAHİM (Feyzullah) FEVZİOĞLU’nun eşi, o günlerde yedi aylık hamiledir…

Kız kardeşinin oğlunun ölüm haberi üzerine, eşine, şöyle der:

- Akile, bu çocuk erkek olursa, BÜLENT’in adını vereceğiz!

Merakla bekledikleri dördüncü çocukları, 12 Nisan 1959 gecesi doğar…

Babanın düşlediği olur, adını, BÜLENT koyarlar…

O çocuk, yıllar sonra, BÜLENT FEVZİOĞLU olarak bilinir…* * *

(BÜLENT BERKAY)

Milli mücadele yıllarımızda kurulan (Aralık 1963) Bayrak Radyosu’nun kurucu beyin takımından biri olan TUĞRUL HİLMİ BERKAY, genç yaşta kaybedilen BÜLENT HİLMİ’nin kardeşidir…

Kardeşini kaybettiği zaman, onun eşi de, İbrahim (Feyzullah) FEVZİOĞLU’nun eşi gibi, hamiledir…

Onların bekledikleri çocukları da, 28 Temmuz 1959 günü doğar…

Doğan çocuğun adı da, Amcası BÜLENT’ten gelir, BÜLENT olur…

O çocuk, yıllar sonrasında bugün, Nova Bank Genel Müdürü BÜLENT BERKAY’dır.

(BÜLENT TAŞER)

BÜLENTLERİN, yaşça en küçüğü ise…

BÜLENT HİLMİ’nin hayattan ayrılmasından, tam yedi yıl sonra doğar…

Babası, BÜLENT HİLMİ’nin babasının, arkadaşıdır…

Aradan geçen yıllara karşın, BÜLENT HİLMİ’ye duyulan acı da unutulmaz, sevgi de…

8 Ağustos 1966 günü doğan bebeğe de BÜLENT adı verilir…

O çocuk, yıllardan sonra bugün, ‘‘Mimar, BÜLENT TAŞER’’ olarak, imzasını atmaktadır…

* * *

Kısacası; ülkesi, halkı, inanmış yüreği ve kavgasına vakfettiği canı ile gidenler için ne demişti ozan?

- Bir gider bin geliriz…

İşte BÜLENTLER’de örneği, aynıyla vaki…

NOT: Yıltan TAŞÇI stüdyosunda toplu olarak çekilen fotoğrafta, ne yazık ki, Prof. Dr. BÜLENT BİLGEHAN yer almıyor…

Kendisine, bu toplu fotoğraf çekildikten sonra ulaşılabildi…