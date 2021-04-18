6263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 pozitif vaka

"Toplam 6263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 71 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 46 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 14 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4 / Gönyeli-3/ Çağlayan-2 / K.kaymaklı-3/ Taşkınköy-1/ Kumsal-1 / Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Ortaköy-2
Girne
Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2
İskele
Yenierenköy-2 / Makenzi- 1
18 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6263
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 46
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 883.808
Toplam Vaka Sayısı: 5516
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4720
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 768
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 135
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 628
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 16
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 705
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21
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