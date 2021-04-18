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6263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 pozitif vaka

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"Toplam 6263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi" 
6263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 pozitif vaka

"Toplam 6263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 71 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 46 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 14 kişi Girne, 3 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4  / Gönyeli-3/ Çağlayan-2 / K.kaymaklı-3/ Taşkınköy-1/ Kumsal-1 / Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Ortaköy-2 

Girne 

Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2 

İskele 

Yenierenköy-2 / Makenzi- 1 


18 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6263 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 46 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 883.808 

Toplam Vaka Sayısı: 5516   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4720 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 768 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 135        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 628 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 16 


Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 705  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21

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