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62'si Yerel, 67 Vaka!

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"Toplam 23.133 test yapıldı, 62'si yerel, 67 pozitif vakaya rastlandı, 72 kişi taburcu edildi"
62'si Yerel, 67 Vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.133 olup, 62'si yerel 67 pozitif vakaya rastlanmış, 72 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 62 kişi ise yerel vakadır.

34 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

11 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.133

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 62

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 72

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.137.960

Toplam Vaka Sayısı: 20.363

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.366

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 916

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 869

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1814

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7186

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 64.439

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