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63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapılmış

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T.C.Sağlık Bakanlığı'nın yarattığı skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı
63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapılmış

Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2018 denetim raporu yayınlandı. Aşı Takip Sistemi'ndeki eksik ve hatalara dikkat çeken Sayıştay denetçilere Sağlık Bakanlığı'nın verdiği cevap, 63 bin çocuğa tarihi geçilmiş 72 bin doz aşı yapıldığını ortaya çıkardı.

Raporda bu durum şu cümlelerle anlatıldı:

“Yapılan incelemelerde, profilaksi ve risk grubu aşılamaları için temin edilen aşılardan son kullanma tarihi geçtiği görünen 72 bin doz aşının okul çağında olan yaklaşık 63 bin çocuğa uygulandığının ancak süre kısıtı nedeniyle ATS ye son tüketim tarihi öncesi girilemediği için uygulanmadı olarak görüldüğünün anlaşıldığı ifade edilmiştir.”

Aşı Takip Sistemi (ATS) veri girişi yapan kişilerden kaynaklı veri eksiklikleri ve hataları olduğunu ifade eden Sayıştay denetçileri, “Bazı bilgi sistemlerinin aynı konuda birbirleriyle çelişen veriler ürettiği bilgi sistemlerinin birbirini teyit etmesini sağlamaya yönelik kontroller geliştirilmediği ve bilgi sistemleri tarafından üretilen ve kamu görevlilerin sorumluluğunu gerektiren bazı verilerin bu sorumluluğun tespitinde kullanıl(a)madığı görülmüştür” tespitini yaptı.

1.6 milyon aşı depolarda bozuldu

ATS üzerinden yapılan incelemede 2018 yılında 808 bin doz PPD, 383 bin doz Kızamık, 293 bin doz KKK, 42 bin 682 doz Mevsimsel Grip ve 32 bin 500 doz Hepatit B olmaz üzere toplam 113 milyon lira değerinde 1 milyon 628 bin doz aşı İl Sağlık Müdürlükleri'nin deposunda iken miatları doldu.

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